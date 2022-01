Il libro di Francesca Michielin ha un titolo e una data di uscita. Si intitola Il Cuore è Un Organo il suo primo romanzo e sarà disponibile nelle libreria nel mese di marzo.

La prossima settimana la vedremo in Liguria, impegnata al Festival di Sanremo 2022, ma non in gara. Francesca Michielin calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo al fianco di Emma Marrone e per lei dirigerà l’orchestra.

Le due poi duetteranno nella serata dei duetti e delle cover. A riflettori spenti, per Francesca Michielin il percorso continua verso le librerie.

Il Cuore è Un Organo (Mondadori), è il titolo del suo romanzo d’esordio preordinabile da oggi su tutti gli store online.

“Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico”, le parole della cantante nell’introdurre la sua sfaccettatura da autrice.

“Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo”, aggiunge Francesca.

“La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un libro?”, e ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell’amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature”, prosegue: è così che tutto ha avuto inizio.

Il Cuore è Un Organo di Francesca Michielin

Il Cuore è Un Organo di Francesca Michielin uscirà per Mondadori. Si compone di 252 pagine e sarà in vendita al prezzo di 18,50 euro. L’uscita in libreria è prevista per il 15 marzo 2022.

Il preorder è attivo da oggi. Tutti coloro che preordineranno il libro negli store digitali riceveranno un codice d’accesso a una piattaforma dedicata, dove potranno ascoltare in esclusiva il brano inedito Ottanio di Francesca Michielin.

Nel libro racconta la storia di Verde, giovanissima cantautrice all’apice del successo, e di Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni. Anna è il nome di colei che le ha fatte incontrare.