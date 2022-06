Debutta Padre Brown su La7, la serie britannica basata sul personaggio omonimo creato da G. K. Chesterton. Il poliziesco, un cult nel Regno Unito, ripropone nuove storie in un’epoca successiva a quella in cui sono ambientati i romanzi.

La storia si svolge nel 1950 nel fittizio villaggio di Kembleford nelle Cotswolds, dove padre Brown è il parroco della chiesa cattolica di St. Mary, che di volta in volta collabora con la polizia nella risoluzione dei casi. Quando viene arrestato il sospettato più probabile, padre Brown è sempre convinto della sua innocenza grazie alla sua profonda conoscenza dell’animo umano e le grandi doti di investigatore. Spesso questo lo porta a scontrarsi con la polizia, infastidita dalla sua interferenza, nonostante la sua indubbia utilità. Tuttavia alla fine padre Brown riesce a scovare il vero colpevole del caso e a quel punto è determinato a lottare per salvare la sua anima.

La trama ricorda vagamente quella di Don Matteo, in particolare per la sua dinamica con le forze dell’ordine, anche se nella fiction Rai il parroco di Spoleto ha un buon rapporto con il commissariato, in particolare col Maresciallo Cecchini.

Nel cast della serie: Mark Williams nei panni di Padre Brown; Sorcha Cusack è la signora McCarthy; Nancy Carroll è Lady Felicia Montague; Alex Price è Sid Carter; Hugo Speer è l’ispettore Valentine; Kasia Koleczek interpreta Susie Jasinski.

Padre Brown è composto finora in totale da nove stagioni, quest’ultima ancora inedita in Italia, trasmesse dal 2013 nel Regno Unito. La7 ha acquistato la serie cult che verrà trasmessa a partire dal 27 giugno con la prima stagione, dalle ore 18:15 alle 20:00 circa, con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì.

