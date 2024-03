Don Matteo 14 non tornerà così presto su Rai1. Per vedere la prima stagione con Raoul Bova protagonista assoluto, dopo l’uscita di scena di Terence Hill, dovremo attendere ancora diversi mesi.

Così, a sorpresa, l’azienda di Viale Mazzini ha annunciato che la messa in onda di Don Matteo 14 è stata rinviata. Inizialmente, il nuovo ciclo di puntate doveva debuttare il 4 aprile sulla rete ammiraglia. Quindi ben due anni e mezzo di distanza dal lancio della tredicesima stagione – uno stop lunghissimo per la longeva e amatissima fiction, trasmessa su Rai1 dal lontano 2000.

Quando vedremo quindi i nuovi episodi di Don Matteo? L’uscita è stata rinviata per l’autunno 2024. Il motivo è semplice: il calcio. Infatti, stando a quanto riportato da Davide Maggio, la Rai sta per raggiungere un accordo con Sky per la messa in onda in chiaro delle partite delle squadre italiane impegnate nell’Europa League (vale a dire Milan, Roma e Atalanta).

Essendo gli eventi calcistici di rilevanza nazionale, l’azienda ha deciso di trasmetterli sulla sua rete. Perché l’Europa League interessa Don Matteo? Ebbene, le partite si giocano di giovedì alle ore 21:00, e gli appuntamenti sono attualmente quattro: sono i quarti di finale Milan-Roma e Liverpool-Atalanta dell’11 aprile (andata) e Roma-Milan e Atalanta-Liverpool del 18 aprile (ritorno).

Ogni giovedì sera, l’incontro andrebbe in chiaro su Rai1 e su Tv8. Inoltre, nel caso in cui l’Atalanta dovesse superare il turno, andrebbe a giocarsela nelle due semifinali di giovedì 2 e 9 maggio.

Per questo motivo, la Rai ha deciso di rinviare la quattordicesima stagione di Don Matteo in autunno, altrimenti gli spettatori si sarebbero trovati davanti a una programmazione ballerina – che non avrebbe fatto bene neanche agli ascolti della fiction.

Una scelta, quella di posticipare in autunno, molto azzardata, che ha fatto infuriare e non poco il pubblico affezionato a Don Matteo – anzi, a Don Massimo, dato che il protagonista è ora Raoul Bova. Infatti, l’uscita di ogni stagione della serie è sempre stata fissata per gennaio, e quest’anno è andata oltre.

