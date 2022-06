C’è ora un modo semplice ed immediato per conoscere le ultime notizie INPS con Alexa ma anche con Google Home. Gli assistenti vocali possono essere adesso d’aiuto per non perdersi alcuna nuova informazione su bonus, incentivi, richieste di contributi vari da presentare o ricevere proprio dall’ente previdenziale. Si tratta senz’altro di un nuovo modo per non perdere occasioni importanti di sostegno per un’ampia fascia di popolazione attraverso strumenti tecnologici diventati ormai molto popolari nelle case degli italiani.

Il servizio informativo nuovo di zecca è stato presentato proprio dall’INPS in questi giorni. Per chi possiede un dispositivo Echo Dot o Show di Amazon in casa ma anche un device con Google Home integrato, da questo momento, sarà possibile sempre richiamare proprio la skill o funzione dell’ente previdenziale. Il tutto per tenersi informati su quanto potrebbe essere utile in questo momento per se stessi o per il nucleo familiare, a livello di contributi o assistenza.

Come attivare il servizio

Le ultime notizie INPS con Alexa possono essere ascoltate con un passaggio specifico. Si potrà chiedere, all’assistente: “Alexa avvia INPS notizie”. Semplicemente in questo modo, la skill sarà attivata e dunque si potranno ascoltare o anche vedere (su Echo Show ad esempio) gli ultimi 10 aggiornamenti presenti sul sito dell’ente previdenziale.

Una procedura molto simile a quella per beneficiare delle ultime notizie INPS con Alexa, è quella per Google Home. All’assistente virtuale di Mountain View bisognerà semplicemente dire “Ok Google parla con INPS notizie”. Anche in questo secondo caso l’accesso alle novità sarà immediatamente garantito.

L’INPS ha attivato i nuovi canali informativi con il chiaro intento di mantenere sempre aggiornati gli italiani su tutte le sue iniziative. Senza dubbio, l’utilizzo degli assistenti vocali non mancherà di essere utile in numerose occasioni, evitando l’accesso al portale web dell’ente previdenziale.