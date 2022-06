Torna in onda The Blacklist 9 su Sky Investigation, in attesa dei nuovi episodi della nona stagione. Stasera, 26 giugno vedremo due appuntamenti in replica, e la programmazione proseguirà poi ogni domenica in prima serata.

The Blacklist 9 è la prima stagione senza Megan Boone nei panni di Elizabeth Keen. L’attrice ha infatti lasciato la serie tv nel finale dell’ottava stagione, decidendo di non rinnovare il suo contratto. Oltre a lei, anche lo showrunner Jon Bokenkamp ha detto addio dopo otto stagioni. Al suo posto, è subentrato il produttore esecutivo John Eisendrath al timone della serie tv. È anche l’ultima stagione con Amir Arison nei panni di Aram Mojtabai e Laura Sohn nel ruolo di Alina Park.

Le riprese della stagione sono iniziate a settembre 2021 sotto protocolli di sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Il 22 febbraio 2022, la star James Spader ha dichiarato in un’intervista che in totale sono stati girati 22 episodi, senza che sia stata rivelata alcuna data ufficiale su una possibile conclusione.

Si parte con l’episodio 9×01 dal titolo Lo scuoiatore (nº 45), di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo la morte di Elizabeth Keen la Task Force si è sciolta, e Reddington e’ sparito. Ma quando un membro della squadra viene ucciso, tutti tornano in azione.

A seguire, l’episodio 9×02 intitolato Lo scuoiatore: Conclusione (nº 45). Ecco la sinossi:

Un rapimento mette alla prova le capacità della ricostruita Task Force, alle prese con un’organizzazione criminale misteriosa e inafferrabile.

Nel cast di The Blacklist 9: James Spader nel ruolo di Raymond “Red” Reddington; Diego Klattenhoff nei panni dell’agente Donald Ressler; Amir Arison nel ruolo di Aram Mojtabai; Laura Sohn nel ruolo di Alina Park; Hisham Tawfiq nella parte di Dembe Zuma; e infine Harry Lennix che interpreta il direttore della Task Force dell’FBI Harold Cooper.

L’appuntamento con The Blacklist 9 su Sky Investigation è per stasera a partire dalle 21:15. I nuovi episodi della nona stagione vi aspettano dal 17 luglio.

