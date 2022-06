Parte The Blacklist 8 su Rai2, una stagione cruciale perché segna l’uscita di scena dell’attrice Megan Boone, che ha abbandonato la serie tv alla scadenza del suo contratto, quindi al termine dell’ottava stagione. Oltre a lei, anche il creatore e sceneggiatore Jon Bokenkamp ha detto addio al crime poliziesco.

The Blacklist 8 su Rai2 va in onda a partire da domenica 5 giugno e proseguirà con una doppia programmazione nel weekend. Di seguito tutti i dettagli. La trama dell’ottava stagione ruota intorno a Red che affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. Quest’ultima deve capire fino a che punto è disposta a spingersi pur di capire perché il criminale sia entrato nella sua vita. Lo scontro tra due porterà a conseguenze devastanti per tutti, inclusa la task force.

Si intitola Roanoke (n. 139) l’episodio 8×01 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Red dirige la Task Force per indagare su Roanoke, un criminale leggendario che orchestra estrazioni elaborate. Nel frattempo, Liz escogita un piano segreto con sua madre, Katarina Rostova.

The Blacklist 8 su Rai2 torna in onda con un doppio appuntamento di sabato e di domenica, sempre in seconda serata. In particolare, sabato 11 giugno vedremo l’episodio 8×02 intitolato Katarina Rostova (n. 3): Conclusione:

Mentre Liz cerca una fonte di risposte, Red e la task force sono alle prese con le implicazioni delle sue azioni. Le tensioni ribollono e viene intrapresa un’azione drastica, che cambierà per sempre la relazione di Red e Liz.

Nel cast di The Blacklist 8: James Spader nei panni di Raymond “Red” Reddington; Megan Boone è l’ex agente Elizabeth “Liz” Keen; Diego Klattenhoff è l’agente Donald Ressler; Hisham Tawfiq è Dembe Zuma; Laura Sohn è Alina Park; Harry Lennix è Harold Cooper; e Amir Arison nel ruolo di Aram Mojtabai.

L’appuntamento con The Blacklist 8 su Rai2 è quindi di sabato e di domenica a partire dalle 22:40 circa.

