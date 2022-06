In questi giorni abbiamo parlato delle differenze tra il Galaxy Watch 4 ed i nuovi Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, che il colosso sudcoreano dovrebbe lanciare in via ufficiale durante questa estate. Nel frattempo i rumors continuano ad avere voce in capitolo sulla nuova gamma di smartwatch e proprio nelle ultime ore il leaker Roland Quandt ha pubblicato su Twitter un elenco piuttosto dettagliato riguardante i prezzi in Europa della serie Samsung Galaxy Watch 5 in base alla tipologia, alla grandezza ed alla connettività.

Secondo quanto condiviso dal noto leaker, il modello di partenza (ovvero quello base) dovrebbe essere disponibile sia con cassa da 40 mm che da 44 mm, mentre il modello Pro con cassa da 45 mm. Il Samsung Galaxy Watch 5, versione da 40 mm Bluetooth dovrebbe essere venduta in Europa a 300 euro, mentre con connettività LTE dovrebbe avere un prezzo di 350 euro. Samsung avrebbe pensato di produrre questi due modelli in tre colori: Pink Gold, Gray e Silver. Per quanto concerne la versione con cassa da 44 mm, il nuovo orologio smart sudcoreano versione Bluetooth dovrebbe essere venduto a 350 euro, mentre per quello con connettività LTE si parla di 400 euro. Entrambi i wearable dovrebbero essere lanciati in tre colorazioni: Blue, Gray e Silver.

In merito al modello disponibile a cifre più elevate, ovvero il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, il suo prezzo nella versione Bluetooth dovrebbe essere di 490 euro, mentre con connettività LTE si parla di 540 euro. Per entrambi i dispositivi il produttore avrebbe pensato solo a due colori: ossia Black e Titanium. Tuttavia, il leaker Quandt ha specificato che questi mostrati sono esclusivamente i prezzi consigliati, dunque nei diversi Paesi potrebbero raggiungere costi finali differenti in base alle tasse applicate. Per quanto riguarda la presentazione in via ufficiale della nuova generazione di smartwatch Samsung dovremmo aspettare gli inizi del mese di agosto 2022.

