Il Samsung Galaxy Watch 4 è senza dubbio il miglior smartwatch disponibile sul mercato in questo momento. Preinstallato con il sistema operativo Wear OS, il wearable presenta diverse caratteristiche e funzionalità che altri utenti di smartwatch stanno ancora aspettando. Intanto, il Samsung Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro stanno per essere presentati ufficialmente e con essi anche le aspettative degli utenti stanno crescendo. Ora come ora, molti di voi sarete piuttosto curiosi di scoprire quali saranno i miglioramenti a bordo dei prossimi orologi smart del colosso sudcoreano. Ecco alcune delle modifiche e degli aggiornamenti previsti.

Come primo dettaglio, è quasi certo che sia il Samsung Galaxy Watch 5 che la versione Watch 5 Pro non disporranno della ghiera rotante. Il colosso sudcoreano deve ancora annunciare ufficialmente la variante Pro, ma è quasi confermato che quest’anno Samsung lo produrrà. Questo, però, non significa che ci saranno tre modelli come Vanilla, Pro e Classic, anzi l’azienda sta abbandonando il vecchio modello “Classic”. A bordo dei Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro quasi sicuramente troveremo Wear OS; inoltre, gli utenti saranno anche in grado di eseguire il monitoraggio della salute e delle attività fisiche, oltre alla possibilità di usufruire dell’interessante e nuova funzione che prevede la misurazione della temperatura corporea.

A bordo dei prossimi smartwatch Samsung non mancheranno i sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, l’elettrocardiogramma (ECG), composizione corporea, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), qualità del sonno e tanto altro ancora. Il precedente Samsung Galaxy Watch 4 è realizzato in alluminio, mentre la cassa della versione Watch 4 Classic è in acciaio inossidabile; detto ciò, la nuova gamma dei Samsung Galaxy Watch 5 dovrebbe essere realizzata con cassa in titanio. Ulteriori miglioramenti saranno apportati anche a livello hardware: infatti, i nuovi wearable potrebbero essere alimentati da una batteria da 572mAh dotata di velocità di ricarica rapida a 10W. Per quanto concerne i prezzi di vendita dei Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, non sono previsti notevoli cambiamenti rispetto alle strategie commerciali attuate per il Samsung Galaxy Watch 4. Insomma, resteremo aggiornati per elargire ulteriori informazioni in merito.

