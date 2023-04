Per tutti i corridori, ciclisti e vogatori proprietari di attrezzature per l’allenamento Peloton, è giunta una nuova ed interessante sorpresa. Infatti, Samsung e Peloton hanno annunciato che l’app Peloton Watch adesso è disponibile per entrambe le linee di smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5, permettendo quindi agli utenti di Peloton di collegare i loro orologi intelligenti basati su Wear OS direttamente ai loro apparecchi per il fitness.

Lo scopo dell’applicazione è molto semplice: ovvero, tramite il collegamento dello smartwatch ad una bicicletta, un tapis roulant o un vogatore, l’utente sarà in grado di vedere i dati della frequenza cardiaca, ricavati direttamente dallo smartwatch, sul monitor del loro Peloton. Questo va ad aggiungere ancora un altro punto dati per favorire il monitoraggio dell’attività e del livello di forma fisica. L’accensione risulta piuttosto facile; dopo aver selezionato un allenamento su un’attrezzatura Peloton, occorrerà aprire l’app Peloton Watch, quindi viene visualizzato un messaggio per associare i due dispositivi; dopodiché basta toccare “connetti” per visualizzare la frequenza cardiaca sul monitor Peloton, sia se vi troviate a casa sia in palestra.

Aggiungendo la frequenza cardiaca al vostro allenamento Peloton, inizierete a vedere il vostro punteggio Strive registrato dopo ogni sessione. Il punteggio Strive utilizza la frequenza cardiaca per misurare il tempo trascorso in varie aree di frequenza cardiaca e dunque assegna un punteggio all’allenamento in base a questi risultati (più alto è il punteggio, più significa che avete lavorato duramente nel corso dell’allenamento). L’app Peloton per i wearable Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5 è già disponibile al download tramite il Google Play Store. Assicuratevi di avere l’ultima versione dell’app Peloton installata sul vostro smartphone Android insieme all’app companion sul Galaxy Watch affinché la funzione possa funzionare. Ricordiamo che l’aggiornamento è compatibile con tutte le attrezzature da palestra domestica Peloton, tra cui Peloton Bike e Peloton Tread.

