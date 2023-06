Qualora foste interessati all’acquisto di un nuovo smartwatch e del marchio Samsung, vi indichiamo un’interessante offerta su Amazon del bellissimo Samsung Galaxy Watch 5 Pro in versione italiana, Bluetooth e nel colore Black Titanium. L’orologio intelligente di fascia alta del colosso sudcoreano è venduto e spedito da terzi, la disponibilità all’acquisto è immediata e lo riceverete a casa al prezzo di 279 euro (con uno sconto del 44%). Inoltre, il dispositivo potete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a scoprire quali sono i principali dettagli tecnici e caratteristiche.

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro sfoggia una cassa in titanio con cinturino D-Buckle Sport Band, presenta un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici con una risoluzione 450 x 450 pixel (330 ppi). Il display frontale adesso è due volte più resistente grazie al cristallo di zaffiro di cui è composto. Anche l’aspetto è indistruttibile, con la cassa in Titanio Nero (o Grigio) per resistere a qualunque colpo. Il wearable funziona con il processore Exynos W920 dual core a 1,18GHz, abbinato a 1,5GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione. L’indossabile è dotato di connettività LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS; inoltre, è certificato IP68 resistente all’acqua fino a una profondità di 5ATM. Il dispositivo è anche dotato del potente sensore BioActive in grado di rilevare: frequenza cardiaca ottica, tracciato elettro-cardiaco, analisi impedenza bioelettrica; poi ancora possiede un sensore della temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità.

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, che presenta le seguenti dimensioni 45,4 x 45,4 x 10,5mm per 46,5gr. di peso, sfrutta il sistema operativo Wear 3.5 Powered by Samsung con interfaccia One UI Watch 4.5. Il tutto è alimentato da una batteria da 590mAh con supporto alla ricarica rapida wireless. Infine, l’orologio è compatibile dal sistema operativo Android 8.0 Oreo con almeno 1,5GB di RAM. Insomma, un bellissimo gioiellino che sarebbe perfetto al vostro polso.

