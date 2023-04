Il Samsung Galaxy Watch 5 riceverà presto le funzioni di rilevamento della temperatura corporea e di gestione del ciclo mestruale, migliorando in linea generale i parametri di studio per il controllo della salute. Da qualche ora è stato avviato il rilascio di un nuovo upgrade dell‘app Samsung Health in più di 30 mercati, tra cui anche il nostro (dovrete solo aggiornare l’applicazione per vedervi arrivare le nuove funzioni di cui vi stiamo per parlare più diffusamente a seguire).

Il rilevamento della temperatura corporea attraverso i sensori ad infrarossi del Samsung Galaxy Watch 5, anche in caso di modificazioni delle condizioni ambientali, risulta adesso affidabile, come anche il monitoraggio del ciclo mestruale gestito da Natural Cycles, azienda leader in tecnologie di fertilità con cui il colosso di Seul ha annunciato una collaborazione mesi fa. Per abilitare la funzione bisognerà selezionare la voce “Monitoraggio ciclo” nell’app Samsung Health, inserire qualche informazione sul ciclo più recente nel calendario e procedere all’attivazione della funzione “Prevedi mestruazione con temperatura della pelle” all’interno delle “Impostazioni“. I dati raccolti nel corso del mese precedente saranno visualizzati sotto forma di grafico e poi crittografati e archiviati in tutta sicurezza sul device dell’utente (così da potervi attingere in qualsiasi momento senza rischiare di condividerli con altre persone).

La funzione studia anche i sintomi aggiunti nel diario giornaliero fornendo dei consigli validi per il miglioramento della salute olistica durante il ciclo mestruale (concedersi una giornata di relax a fronte di giorni particolarmente stressanti o dedicarsi ad un esercizio fisico leggero prima dell’arrivo del ciclo per poter alleviare il dolore pelvico, giusto per fare qualche esempio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

