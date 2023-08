Il colosso di Seul ha iniziato a lanciare l’aggiornamento stabile alla One UI 5 Watch per i Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro in Corea del Sud. Come riportato da “SamMobile“, alcune settimane fa, la società asiatica ha reclutato beta tester per testare l’aggiornamento beta della One UI 5 Watch per i Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5, e quei tester hanno ricevuto l’aggiornamento stabile pochi giorni fa.

Adesso è arrivato il momento per tutti gli utenti dei Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro in Corea del Sud di ricevere l’aggiornamento stabile della One UI 5 Watch. Si tratta di un upgrade importante, quindi vi consigliamo di scaricarlo tramite una rete Wi-Fi. L’aggiornamento software include nuovi quadranti e riquadri. Il Galaxy Buds Tile è ora migliorato e permette di attivare o disattivare l’audio 360. C’è anche un riquadro per l’app Timer. Nel cassetto delle app ora potete creare e organizzare le cartelle. Sfortunatamente, non c’è ancora modo di organizzare le app in ordine alfabetico o nella visualizzazione elenco.

La One UI 5 Watch consente, inoltre, di impostare una serie di immagini o un video come sfondo dei quadranti anziché una sola immagine. Se scegliete un gruppo di immagini come sfondo, ogni volta che riattivate l’orologio verrà visualizzata una nuova immagine. Il Samsung Galaxy Watch 5 ora è in grado di rilevare automaticamente gli allenamenti in bicicletta e potete scegliere se mappare o meno il vostro percorso in bicicletta. La One UI 5 Watch offre informazioni personalizzate sulla zona di frequenza cardiaca ed indicazioni per camminare e correre. Quando l’orologio rileva una caduta violenta, mostra automaticamente le informazioni mediche rilevanti ed offre, inoltre, un migliore monitoraggio del sonno, approfondimenti e suggerimenti per migliorare la qualità del sonno. Potete anche scegliere manualmente i dati dello smartwatch di cui eseguire il backup. La Wear One UI 5 Watch basata su OS 4 vi consente di associare l’orologio ad un altro telefono senza reimpostarlo. Quando rispondete alle chiamate tramite il Samsung Galaxy Watch 5, ora potrete controllare il volume delle chiamate, la disattivazione dell’audio e la tastiera, cosa che non era possibile con la One UI 4 Watch. Durante la digitazione, sarà possibile passare alla dettatura vocale premendo a lungo il pulsante Home. La One UI 5 Watch vi consente di controllare lo stato della batteria dell’orologio e le informazioni sulla memoria. Ci sono anche nuovi gesti delle mani (chiudere il pugno, raccogliere le dita e scuotere il polso).

