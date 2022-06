Una visita inevitabile, quella dei Duran Duran agli Uffizi di Firenze prima del live che si terrà questa sera, giovedì 23 giugno, a Lido Di Camaiore nel contesto del festival La Prima Estate.

I Duran Duran agli Uffizi di Firenze

La visita dei Duran Duran agli Uffizi di Firenze ha avuto luogo ieri, mercoledì 22 giugno, sotto la guida esperta del direttore Eike Schmidt. La delegazione della band britannica era composta dal batterista John Taylor e dal tastierista Nick Rhodes, che si sono immersi in un tour di totale bellezza della durata di 4 ore.

Secondo una nota diffusa dall’ufficio stampa della Galleria degli Uffizi, i due musicisti hanno ammirato la pittura del Cinquecento con le opere di Rosso Fiorentino (San Giovannino), di Parmigianino (Madonna Dal Collo Lungo), di Dosso Dossi (Allegorie Enigmatiche) e i ritratti dei Medici del Bronzino.

I due membri dei Duran Duran hanno anche sostato nel bar della loggia dei Lanzi per poi proseguire con l’inevitabile contemplazione della Medusa e del Sacrificio di Isacco di Caravaggio.

Infine, è stata la volta del Rinascimento con un tour nelle sale di Giotto, Piero Della Francesca, Botticelli, Leonardo e Raffaello.

I Duran Duran come Dua Lipa

Non è la prima volta che le star internazionali fanno tappa agli Uffizi di Firenze quando sono di passaggio per la Toscana.

Alla fine di maggio Dua Lipa era comparsa nella prestigiosa Galleria per una visita pubblica tra le bellezze esposte. La popstar si era concessa un giorno di riposo dopo la doppia data a Milano e il concerto a Bologna. Dua Lipa aveva documentato la sua visita sui social.

Città d’arte, Firenze, che è luogo di attrazione per i cittadini di tutto il mondo, come dimostrano le visite degli artisti internazionali che ogni anno scelgono il capoluogo toscano per una full immersion nella storia dell’arte.

Continua a leggere su optimagazine.com