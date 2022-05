Una visita forse inaspettata, quella di Dua Lipa a Firenze per aggiungere qualche ora al suo approdo in Italia. La popstar, infatti, è reduce dalle 3 date che nel Belpaese l’hanno portata a Milano (con 2 spettacoli) e Bologna.

Con l’arrivo di Dua Lipa a Firenze si sono aperte, inevitabilmente, le porte della Galleria degli Uffizi. La popstar di Break My Heart ha scelto il tour completo per visitare sala per sala le bellezze dell’arte fiorentina e non solo. Accanto a lei, come guida esclusiva, c’era il direttore Eike Schmidt che ha accompagnato la stella del pop insieme a un gruppo di amici in un percorso durato più di due ore e mezza.

Per Dua Lipa è stata la prima volta agli Uffizi, e ha scelto di visitare la preziosa e prestigiosa Galleria durante l’orario di apertura al pubblico. La sua comparsa è stata documentata dai presenti che hanno condiviso sui social il suo passaggio, ma anche la stessa popstar ha mostrato al suo pubblico le bellezza della Galleria.

Alcuni portavoce riportano che l’artista è rimasta incantata dalla “concentrazione di bellezza” – scrive l’ANSA – e “dagli innumerevoli capolavori della Galleria” e non soltanto per i dipinti esposti nelle sale. La popstar ha gradito particolarmente le grottesche sui soffitti degli Uffizi e dalle mappe presenti nel Terrazzo delle Carte Geografiche che, ricordiamo, ha riaperto al pubblico solamente nel dicembre 2021.

Dua Lipa ha potuto ammirare tutti capolavori del primo Rinascimento e di Botticelli fino alle opere di Caravaggio, Leonardo Da Vinci, Raffaello, Bronzino e Tiziano. Per il momento la popstar non ha rilasciato dichiarazioni sui social. Nell’ultimo post ha pubblicato alcuni scatti della visita e ha scritto: “Ci vediamo, Firenze”.

Nelle storie Instagram, Dua Lipa sorseggia un caffè e mostra altre istantanee scattate all’interno della Galleria degli Uffizi.

