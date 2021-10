Nei più grandi successi dei Duran Duran c’è tutta la storia di una band che ha conquistato, e lo fa ancora oggi, intere generazioni di giovani e meno giovani. Nati quando la new wave era in pieno corso, hanno impreziosito quello stile con un generoso synth-pop sfornando capolavori, inni generazionali e ballate indimenticabili. Oggi i Duran Duran sono ancora in pieno vigore: il nuovo album Future Past è uscito il 22 ottobre 2021, e non accennano a fermarsi.

Save A Prayer (1982)

Struggente ballata synth-pop, Save A Prayer è forte delle tastiere di Nick Rhodes ed è probabilmente la canzone più famosa dei Duran Duran, ma che spesso viene interpretata come le parole di un morente. In realtà Simon Le Bon racconta l’incontro casuale con una donna, alla quale chiede di non avere pretese.

Rio (1982)

Rio è senz’altro una delle canzoni più elaborate dei Duran Duran, con un misto di synth-pop e groove, che dà il titolo al secondo album della band britannica. Ancora oggi il brano è tra i più richiesti dei concerti e tra i più menzionati quando si parla della musica più influente degli anni ’80.

Offerta Rio Rio

Duran

The Wild Boys (1984)

A proposito di inni generazionali, la nostra generazione ha conosciuto The Wild Boys grazie allo sketch del film I Pompieri in cui Ricky Tognazzi cantava un pezzo del brano per convincere una bambina ad uscire dall’appartamento per salvarsi dall’incendio. Il brano è l’unici inedito contenuto nel disco live Arena del 1984.

Arena Audio CD – Audiobook

04/12/2004 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Ordinary World (1993)

Un ritornello audace e un arrangiamento pop nel pieno stile degli anni ’90. Con Ordinary World i Duran Duran si ripresero dal declino, arrivando a conquistare Luciano Pavarotti che duettò con Simon Lebon per il Pavarotti & Friends in Bosnia nel 1995.

Duran Duran (The Wedding Album) Duran Duran - Duran Duran CD

Audio CD – Audiobook

Come Undone (1992)

Con Come Undone chiudiamo la lista dei più grandi successi dei Duran Duran: un brano sensualissimo e profondo nato dalla fantasia del chitarrista Walter Cuccurullo.