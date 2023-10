Fuori oggi, venerdì 27 ottobre, la versione di un grande classico interpretato da Victoria dei Maneskin e i Duran Duran: in Psycho Killer, canzone monumentale dei Talking Heads, troviamo una collaborazione internazionale tra la band italiana rivelazione degli ultimi anni e i colossi dell’elettropop e della new wave degli ultimi 40 anni.

Quando il featuring è stato annunciato non sono mancate le polemiche. A scatenarle sono state le dichiarazioni di John Taylor, storico bassista dei Duran Duran, che su Victoria De Angelis ha detto: “È probabilmente la bassista più importante in circolazione in questo momento”.

Alcuni hanno inteso quel “più importante” come “più talentuosa/più brava”, due concetti in realtà molto diversi. Victoria De Angelis è “più importante” in quanto bassista di una delle band più famose al mondo, dunque in questo periodo storico è normale considerarla l’addetta alle quattro corde più conosciuta.

Se ascoltiamo la sua performance, del resto, non troviamo grandi prodigi ma una buona tenuta del groove tra note pizzicate e slap senza particolari virtuosismi. La cover di Psycho Killer dei Talking Heads è inclusa nel nuovo album Danse Macabre dei Duran Duran fuori oggi, venerdì 27 ottobre.

Il bassista John Taylor racconta: “Ho incontrato un paio di ragazzi dei Måneskin a una festa e mi hanno detto: ‘Devi conoscere la nostra bassista’”. Quindi Taylor ha incontrato Victoria De Angelis e le ha chiesto quale fosse il suo punto di riferimento. La risposta di Victoria è stata “Tina Weymouth“, proprio il nome della bassista dei Talking Heads.

Quindi, quando i Duran Duran hanno deciso di inserire la cover di Psycho Killer nell’album, John Taylor ha contattato Victoria dei Maneskin che oggi racconta:

[Verse 1]

I can’t seem to face up to the facts

I’m tense and nervous, and I can’t relax

I can’t sleep cause my bed’s on fire

Don’t touch me, I’m a real live wire

[Chorus]

Psycho killer, qu’est-ce que c’est?

Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa, fa, better

Run, run, run, run, run, run, run away

Oh, oh

Psycho killer, qu’est-ce que c’est?

Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa, fa, better

Run, run, run, run, run, run, run away

Oh, oh, oh, oh, aye-ya-ya-ya-ya

[Verse 2]

You start a conversation, you can’t even finish it

You’re talking a lot, but you’re not saying anything

When I have nothing to say, my lips are sealed

Say something once, why say it again?

[Chorus]

Psycho killer, qu’est-ce que c’est?

Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa, fa, better

Run, run, run, run, run, run, run away

Oh, oh

Psycho killer, qu’est-ce que c’est?

Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa, fa, better

Run, run, run, run, run, run, run away

Oh, oh, oh, oh, aye-ya-ya-ya-ya

[Bridge]

Ce que j’ai fait, ce soir-là

Ce qu’elle a dit, ce soir-là

Réalisant mon espoir

Je me lance, vers la gloire, okay

Aye-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yeah

We are vain and we are blind

I hate people when they’re not polite

[Chorus]

Psycho killer, qu’est-ce que c’est?

Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa, fa, better

Run, run, run, run, run, run, run away

Oh, oh

Psycho killer, qu’est-ce que c’est?

Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa, fa, better

Run, run, run, run, run, run, run away

Oh, oh, oh, oh, aye-ya-ya-ya-ya

Ooh