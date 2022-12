Il 2022 è stato un anno strepitoso per i Duran Duran e termina con avvenimenti importanti. Sono entrati nella Rock & Roll Hall of Fame e hanno appena pubblicato un documentario che contiene anche immagini di un concerto fatto a Los Angeles sul tetto accanto all’edificio Capitol Records, quello dove entrarono per firmare il contratto nei primi anni ’80.

“A Hollywood High”, questo film sarà disponibile su internet per pochi giorni da domenica 18 dicembre. È possibile prenotare il biglietto sul sito

https://duranduran.veeps.com

Ecco nel dettaglio:

Dopo l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame dei Duran Duran al Microsoft Theatre di Los Angeles, oltre a un’incredibile serie di proiezioni cinematografiche in 34 paesi, con anteprime sbalorditive al leggendario Dolby Theatre di Los Angeles e al Vue West End Theatre di Londra, i Duran Duran e il partner premium per lo streaming di concerti Veeps hanno annunciato la messa in onda esclusiva del lungometraggio docu-concerto, A HOLLYWOOD HIGH.

Domenica 18 dicembre i fan di tutto il mondo potranno assistere all’esclusivo spettacolo sul tetto della band, registrato a Los Angeles, insieme a filmati d’archivio mai visti prima e interviste bonus dalla comodità della propria casa attraverso un’esperienza visiva semplice ma premium ad alta definizione attraverso Veeps.com o l’app Veeps su Apple TV, Roku, iOS e Android fino al 2 gennaio 2023.

A Hollywood High sarà il primo spettacolo Veeps ad essere abilitato con 4K/UHD, Dolby Digital e Atmos, oltre a sottotitoli e didascalie chiuse, rendendolo la prima piattaforma di streaming di concerti a offrire Dolby Digital e Atmos – la massima qualità, cinema – qualità audio e audio disponibile oggi.

I biglietti per lo streaming costano $ 17,99 e sono disponibili su

http://DuranDuran.veeps.com

Con ogni biglietto per lo streaming venduto tramite Veeps, sono disponibili pacchetti speciali in bundle, tra cui A Hollywood High Cap, T-shirt, poster in edizione limitata e una rivista di programmi cinematografici in edizione limitata molto speciale, completa di dischi Flexi da 2 x 7 pollici che presentano ‘ Ordinary World’ e ‘Tonight United’ audio dal vivo dal film

A chiusura di un anno straordinario per i Duran Duran, il loro ultimo album in studio FUTURE PAST (Complete Edition) è uscito nei negozi il 25 novembre. Il primo LP è rosso, mentre il secondo è verde. La confezione apribile presenta una nuova versione argento/grigio della copertina e include anche due libretti artistici da 12″ x 12″.

Informazioni su A Hollywood High:

In questo lungometraggio docu-concerto, i Duran Duran celebrano i loro quarant’anni di carriera, l’uscita del loro ultimo album in studio (FUTURE PAST) e il lancio di un tour mondiale globale, con una straordinaria notte di musica, girato sul tetto di un edificio di Los Angeles, con l’iconica Capitol Tower alle spalle e l’insegna di Hollywood in lontananza. Diretto da tre pluripremiati veterani del settore – Gavin Elder, Vincent Adam Paul e George Scott – A Hollywood High ci ricorda la scrittura prolifica e diversificata dei Duran Duran e cattura la loro sconfinata energia dal vivo. Il film fa anche rivivere il rapporto profondo e duraturo della band con Los Angeles attraverso nuove interviste esclusive, video dietro le quinte e filmati d’archivio inediti, tracciando l’ascesa della band fino a diventare uno dei gruppi più influenti e di successo di tutti i tempi. È una celebrazione dall’inizio alla fine che farà ballare tutti in piedi!

A proposito dei Duran Duran:

I Duran Duran sono icone della musica britannica. Continuando a esibirsi davanti a un vasto pubblico di concerti in tutto il mondo da quando la band si è formata per la prima volta nel 1980, la loro carriera ha visto più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. 21 brani nella Top 20 del Regno Unito e 18 singoli di successo americani, sei dischi di platino, una stella sulla Hollywood Walk of Fame. E ora, nel 2022, un ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, consolidando davvero i vincitori di multi-GRAMMY, BRIT Award e Ivor Novello come una delle band di maggior successo e influenti di tutti i tempi. Fondendo costantemente arte, tecnologia, moda e un caratteristico senso dello stile con la loro musica unica e contagiosa, il cantante Simon Le Bon, il tastierista Nick Rhodes, il bassista John Taylor e il batterista Roger Taylor si sono dimostrati senza tempo, innovando e reinventando sempre, per stare al passo con la curva.

I Duran Duran hanno recentemente pubblicato il loro ultimo album FUTURE PAST con diversi entusiasmanti collaboratori tra cui Erol Alkan, Giorgio Moroder, Mark Ronson, Graham Coxon, Tove Lo, Mike Garson, Ivorian Doll e CHAI. Questo, il loro quindicesimo album in studio, è stato pubblicato il 22 ottobre 2021 – la loro classifica più alta in 16 anni – e ha riscosso un ampio successo di critica. È stato descritto come un album “che guarda fermamente al futuro” da Rolling Stone UK, “Duran classico” da The Times, “un’esplosione” da CLASH, “Duran Duran al loro meglio” da The Sun e “tutto un fan potrebbe desiderare” dall’Evening Standard.

Solo negli ultimi 12 mesi i Duran Duran si sono esibiti dal vivo al concerto del Queen’s Platinum Jubilee a Buckingham Palace, sono stati gli headliner dell’Hyde Park di Londra e, in un momento di chiusura del cerchio, hanno chiuso l’iconica cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth del 2022 nella loro città natale di Birmingham. Tutto questo prima di intraprendere un enorme tour da headliner in Nord America che includeva spettacoli sold out in luoghi prestigiosi come il Madison Square Garden di New York e tre serate all’Hollywood Bowl.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com