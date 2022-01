Con Nick Rhodes, tastierista e mente dei Duran Duran, c’è un’amicizia, seppur sporadica, che risale al giugno 1981, quando feci loro, giovanissimi, la prima intervista a Londra. L’anno scorso avevamo già fatto una diretta durante il mio programma WE HAVE A DREAM. Tre ore che a lui erano piaciute tantissimo, con interazioni di fans da tutto il mondo. Abbiamo recentemente ripetuto l’esperimento e, anche stavolta, è stato bellissimo. Dietro suggerimento della sua compagna Nefer Suvio, nella prima parte ho organizzato una conversazione tra Nick e Carlo Verdone. Poi, ed è il tema di questo video, ho chiesto a Nick di raccontare tutti i brani inseriti nel nuovo album dei Duran Duran “Future Past”, che è uscito anche in tre versioni: vinile bianco, rosso, verde/giallo.

Nick ha parlato di: “Invisible”, “All of you”, “Give it all up”, “Anniversary”, “Future Past”, “Beautiful Lies”, “Tonight united”, “Wing”, “More Joy!” e “Falling”. L’ultima parte della diretta è stata aperta ai fans che da tutto il mondo si sono collegati in video per interagire con Nick Rhodes. E anche questa volta siamo rimasti in diretta per 3 ore.

