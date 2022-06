L’emoji a cuore WhatsApp animata è in procinto di cambiare per volere degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Questi ultimi hanno rilasciato una versione beta Android dell’app (siglata come la 2.22.14.10) in cui la nota emoticon si presenta in maniera più evidente, per la gioia dei tanti che la utilizzano molto frequentemente, in tutte le sue varianti di colore.

Cosa cambia

Nell’ultima versione sperimentale presente sul Play Store, l’emoji a cuore WhatsApp è più grande rispetto al suo standard consueto. Stiamo parlando della versione animata dell’emoticon, per intenderci quella che pulsa e restituisce l’effetto dinamico dell’oggetto. Gli esperti avevano già introdotto la stessa soluzione più vistosa per i dispositivi iOS e dunque per gli iPhone ma avevano mancato lo stesso passaggio per gli Android. Il gap è stato colmato in queste ore, almeno nella versione sperimentale dell’applicazione.

Il passo in avanti è mostrato anche nell’immagine di apertura articolo, nell’anteprima della novità mostrata dall’informatore WABetaInfo. In successione, sono mostrati gli emoji a cuore WhatsApp in diverse colorazioni. Non può di certo mancare la nuance rossa ma è possibile scegliere anche tra quella gialla, verde, blu, viola, nera, bianca, arancione. L’emoticon più grande rispetto a quanto non lo sia stata finora mostra l’effetto animato subito dopo il suo invio ma poi diventa statica una volta rimasta fissa nella conversazione.

Quando arriva

Per il momento è impossibile prevedere quando la novità sarà a portata di mano di tutti i possessori di smartphone Android, oltre i primi beta tester. Come sempre accade per il rilascio di funzioni o anche solo dettagli di natura grafica, i tempi di sperimentazione potranno essere anche molto dilatati. Chi avrà fretta di utilizzare il nuovo aspetto delle emoticon animate potrà anche decidersi di iscriversi al programma sperimentale sul Play Store. Ogni nuovo cambiamento degli sviluppatori sarà prontamente a portata di mano in questo modo, senza neanche un po’ di attesa.

