Le videochiamate di gruppo WhatsApp si evolvono, aggiungendo nuove funzioni molto interessanti per i partecipanti alle call collettive. In via ufficiale e sia per iPhone come per dispositivi Android, è stato annunciato un tris di implementazioni che non può di certo passare inosservato.

La prima grande novità introdotta per le videochiamate di gruppo dagli sviluppatori, è quella che consente a qualunque membro della sessione di silenziare un altro contatto. La funzione potrebbe ritornare utile in alcune occasioni, quando magari qualcuno non si è reso conto di aver lasciato il microfono acceso mentre un amico o collega sta intervenendo. Certo le applicazioni di questo momento potrebbero essere diversi e sarebbe sempre il caso di non abusare del nuovo “poter” conferito a qualsiasi partecipante.

Gli esperti hanno lavorato anche alla possibilità di inviare ora messaggi specifici ai partecipanti di una videochiamata proprio durante la conversazioni. L’opzione potrebbe servire in contesti ludici, semplicemente per condividere testo, immagini o altro contenuto ma il suo utilizzo risulterà di certo più congeniale nel corso di call di lavoro, magari quando bisognerà passare a qualcuno un documento urgente.

Per concludere, l’ultima delle novità per le videochiamate WhatsApp riguarda la comparsa di un nuovo banner ben visibile che annuncerà l’entrata in chiamata di un nuovo partecipante. Quest’ultimo cambiamento permetterà di non perdere mai di vista il numero esatto di utenti in sessione e neppure il loro nome.

Come già detto, tutti i cambiamenti WhatsApp appena annunciati sono in distribuzione sia per Android che per iPhone. Nel caso in cui le opzioni non siano presenti nelle call video, bisognerà attendere solo un po’ più di tempo. Magari l’ideale sarebbe comunque assicurarsi di avere l’ultima versione aggiornata del servizio di messaggistica, scaricandola dal Play Store di Google o dall’App Store di Apple.

