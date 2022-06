Il produttore asiatico ha rilasciato la patch di sicurezza di giugno 2022 per il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Altri telefoni della serie Samsung Galaxy Note 10 hanno ricevuto l’upgrade pochi giorni fa (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software arrivato a bordo del Samsung Galaxy Note 10 Lite viene fornito con la versione firmware N770FXXU8GVF2, contraddistinta dalla patch di sicurezza di giugno 2022, in grado di risolvere più di 66 exploit.

Potrebbero anche esserci miglioramenti per quanto riguarda la stabilità del dispositivo e la correzioni di bug generali. L’aggiornamento è in diffusione a partire dal mercato francese, ma questo non significa che non possa presto arrivare a bordo dei Samsung Galaxy Note 10 Lite anche in Italia. Volete provare a vedere se il vostro esemplare sia già in grado di scaricare l’upgrade? Seguite il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘ (ricordando, però, di procedere all’installazione solo se la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% ed effettuando un backup dei vostri dati).

Il colosso di Seul ha presentato il prodotto ad inizio 2020 con Android 10. Il telefono ha poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 nella prima metà del 2021 ed Android 12 all’inizio di quest’anno. Non escludiamo il Samsung Galaxy Note 10 possa ricevere un altro aggiornamento del sistema operativo Android in futuro. Nel complesso, stiamo parlando di un dispositivo che ha ancora molto da dare ai suoi proprietari e che fareste meglio a tenere, anche come smartphone principali, almeno fino a che non verrà cessato il supporto software ufficiale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

