Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è tra gli ultimi dispositivi del colosso di Seul ad aver migliorato la sicurezza dall’ultimo aggiornamento. Il firmware è in fase di implementazione in Europa, anche se, adesso, la disponibilità è limitata ad un Paese solo. Il produttore asiatico sta lanciando la patch di sicurezza di ottobre 2022 per il Samsung Galaxy Note 10 Lite (numero modello SM-N770F) in Francia. I clienti possono identificare la nuova versione con il firmware N770FXXS8GVI2. Il Samsung Galaxy Note 10 Lite non riceve nuove funzionalità attraverso questo nuovo aggiornamento, poiché è una versione di routine destinata a migliorare il livello di sicurezza del telefono.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è stato rilasciato a gennaio 2020 con Android 10 a bordo e molti clienti Samsung hanno già aggiornato il dispositivo ad Android 12 e One UI 4.1. Il telefono sarà probabilmente l’ultimo dispositivo Galaxy Note a marchio Lite ad uscire dai cancelli della fabbrica Samsung e la One UI 5.0 il suo ultimo importante aggiornamento. L’OEM asiatico dovrebbe rilasciare Android 13 e One UI 5.0 per il Samsung Galaxy Note 10 Lite in futuro, ma non prima che i dispositivi più recenti e di fascia alta lo ottengano. Fino ad allora, gli utenti possono aspettarsi questi tipi di patch di sicurezza di routine.

Gli utenti del Samsung Galaxy Note 10 Lite in Francia dovrebbero adesso essere in grado di scaricare la patch di sicurezza di ottobre 2022 dopo aver ricevuto la notifica o seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software e Scarica e installa“. L’aggiornamento dovrebbe raggiungere presto più mercati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

