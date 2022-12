Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è stato aggiornato ad Android 13 con la One UI 5.0 meno di un mese fa e ora il dispositivo sta ricevendo un altro aggiornamento. Come riportato da ‘SamMobile‘, questo nuovo upgrade, che ha debuttato in Francia, porta la patch di sicurezza di dicembre 2022 sul dispositivo e porta il firmware alla versione N770FXXS8HVL1.

La versione del firmware rivela che l’ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy Note 10 Lite migliora solo la sua sicurezza: ciò significa che probabilmente non risolverà alcun problema che potreste incontrare su Android 13 con la One UI 5.0 e implementerà solo correzioni di sicurezza incluse nella patch di sicurezza di dicembre. Come accennato in precedenza, l’aggiornamento è attualmente in fase di lancio in Francia, ma il suo lancio dovrebbe estendersi ad altri Paesi nel prossimo futuro. Una volta disponibile in Italia, potrete scaricarlo tramite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di verificare la percentuale di carica residua della batteria, che dovrà essere superiore al 50% prima di procedere.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è l’unico modello Galaxy Note 10 idoneo per Android 13, ma da questo momento riceverà lo stesso trattamento riservato ai suoi cugini in quanto non riceverà più importanti aggiornamenti del sistema operativo. Tuttavia, continuerà a ricevere upgrade di sicurezza regolari su base mensile per almeno un altro anno e potrebbe anche essere aggiornato alla One UI 5.1 nel 2023, una volta che il produttore asiatico lancerà la gamma dei Samsung Galaxy S23, anche se al momento non è ancora possibile dire di più. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com