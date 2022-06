Only Murders in the Building 2 ci offre un nuovo sguardo con il trailer svelato da Disney+. Dopo aver divulgato le prime immagini e anticipazioni sulla seconda stagione dell’acclamata comedy, la piattaforma della casa di Topolino ha pubblicato anche il trailer in italiano.

Only Murders in the Building 2 debutterà nel nostro Paese martedì 28 giugno con un doppio episodio in esclusiva su Disney+, all’interno di Star.



In seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.



Only Murders in the Building nasce dai co-creatori e sceneggiatori Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Tre guest star d’eccezione in Only Murders in the Building 2. Cara Delevingne interpreta Alice, una gallerista e interesse amoroso di Mabel; grazie a lei, il personaggio di Selena Gomez scopre un lato di se stessa che ha un po’ trascurato. Inoltre, la morte di Bunny svela nuovi segreti dell’Arconia, sia nel suo design letterale che nella sua storia, collegata all’infanzia di Charles. Attraverso dei flashback scopriremo qualcosa in più sul padre del personaggio di Steve Martin, incluso il suo legame con l’edificio, il che aggiunge un ulteriore livello di mistero alla trama.

Shirley MacLaine ricopre il ruolo della gelida madre di Bunny che accusa Amy Schumer di essere una ladra e di aver rubato un quadro di suo figlio, ora esposto inspiegabilmente a casa sua. La Schumer interpreta una versione leggermente “insopportabile” di se stessa, ed è una nuova inquilina dell’Arconia.

Di seguito il trailer di Only Murders in the Building 2 in italiano:

Continua a leggere su optimagazine.com.