In Only Murders in the Building 2 tornano i protagonisti Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short), coinvolti in una nuova avventura, pericolosa ma divertente. La seconda stagione arriva sulla scia del successo della prima e promette di cambiare un po’ il format originale.

Intervistato da Vanity Fair, a cui ha svelato le prime immagini del nuovo ciclo di episodi, lo showrunner e co-creatore John Hoffman ha parlato della grande pressione nel realizzare qualcosa all’altezza delle aspettative dei fan. Se nella prima stagione i tre protagonisti, ancora sconosciuti, hanno unito le loro forze e la loro passione per i true crime per indagare sulla morte di un inquilino del loro edificio, in Only Murders in the Building 2, in arrivo il 28 giugno sulla piattaforma Disney+, le cose si ribaltano completamente.

Dopo aver risolto con successo l’omicidio di Tim Kono, il trio di aspiranti detective dell’Arconia si gode gloria e fama, fino a quando il presidente del consiglio di amministrazione, Bunny (Jayne Houdyshell) viene trovato morto. Indosso ha una felpa del podcast di Oliver, Charles e Mabel – che sono quindi i primi sospettati.

La seconda stagione approfondirà di più le storie dei tre protagonisti, circondati da nuove guest star celebri, più guerre di condominio, più cliffhanger e colpi di scena. Cara Delevingne interpreta Alice, una gallerista e interesse amoroso di Mabel; grazie a lei, il personaggio di Selena Gomez scopre un lato di se stessa che ha un po’ trascurato. Inoltre, la morte di Bunny svela nuovi segreti dell’Arconia, sia nel suo design letterale che nella sua storia, collegata all’infanzia di Charles. Attraverso dei flashback scopriremo qualcosa in più sul padre del personaggio di Steve Martin, incluso il suo legame con l’edificio, il che aggiunge un ulteriore livello di mistero alla trama.

Shirley MacLaine ricopre il ruolo della gelida madre di Bunny che accusa Amy Schumer di essere una ladra e di aver rubato un quadro di suo figlio, ora esposto inspiegabilmente a casa sua. La Schumer interpreta una versione leggermente “insopportabile” di se stessa, ed è una nuova inquilina dell’Arconia.

La domanda che il pubblico si chiederà in Only Murders in the Building 2 sarà: Charles, Mabel e Oliver riusciranno a provare la loro innocenza?

