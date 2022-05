Che Dio ci Aiuti 7 si prepara ad aprire i battenti e annuncia molte novità. Al contrario di Don Matteo, in cui c’è stato un vero cambio al vertice con l’arrivederci di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova, al convento degli Angeli non ci saranno grandi scossoni.

Non vedremo più dei vecchi personaggi, ma daremo il benvenuto a un sacco di new entry. Come svela in anteprima Bubino Blog, la prima grande rivoluzione riguarda Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon: saranno loro i protagonisti assoluti di Che Dio ci Aiuti 7. Azzurra Leonardi è ormai un personaggio chiave della fiction Rai e continuerà ad esserlo anche nella settima stagione. Spollon, invece, è entrato nel cast nella passata stagione nel ruolo del dottore Emiliano che inizialmente intreccia una relazione amorosa con Monica.

Ovviamente addio a Diana Del Bufalo (Monica), Gianmarco Saurino (Nico), Erasmo Genzini (Erasmo) e Simonetta Columbu (Ginevra) dato che le loro storie si sono concluse nella sesta stagione.

Elena Sofia Ricci sarà ancora presente nel cast nel ruolo di Suor Angela, ma “ad intermittenza”, come scrive Bubino Blog. L’attrice è attualmente impegnata sul set della fiction Rai Fiori Sopra l’Inferno, ma adora così tanto il personaggio di Che Dio ci Aiuti e non intende dire addio. Come la Ricci, anche la presenza di Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza sarà irregolare – la vedremo entrare e uscire di scena.

Al convento arriverà una nuova superiora, però il suo nome è ancora top secret. Bubino Blog, però, svela i primi dettagli: si tratta di un’attrice sconosciuta al grande pubblico, ma non agli appassionati di fiction.

Ultima notizia, ma non meno importante, le riprese della prossima stagione cominceranno il 23 maggio.

Che Dio ci Aiuti 7 modernizza il suo format dando spazio a nuovi talenti e ai giovani, senza però perdere di vista la simpatia e la capacità di affrontare tematiche attuali, tutti particolari che l’hanno reso un prodotto accattivante e amatissimo tra il pubblico.

