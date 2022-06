I BTS si sciolgono? Questi i rumor che arrivano dopo l’evento Festa, il grande show che i Bangtan Boys hanno organizzato per celebrare 9 anni di carriera e successi internazionali. Uno spettacolo dei record, parola che ricorre spesso quando si parla del settetto di Seul: circa 10 milioni di views in meno di 24 ore.

I BTS si sciolgono?

È certo un duro colpo al cuore per la ARMY, l’esercito di fan fedelissimi dei BTS. Come detto in apertura, le voci sono arrivate a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate proprio dalla band durante l’evento Festa. Non un comunicato stampa né una rivelazione snocciolata in conferenza.

I BTS hanno parlato a cuore aperto durante lo show. Suga ha rotto il silenzio: “Ci prenderemo una pausa adesso, dobbiamo parlare della direzione che stiamo prendendo”.

RM ha seguito il compagno e ha aggiunto:

“Siamo cambiati, ora non sappiamo nemmeno più che tipo di gruppo siamo. Quando scrivo un testo, o una canzone, è importante che io sappia che storia e che messaggio voglio dare, ma in questo momento non lo so, non so che storia dovrei raccontare”.

Ancora, Suga ha dichiarato:

“La cosa più difficile è scrivere i testi. Vorrei scrivere ciò che provo, ma ora come ora mi sto solo spremendo per soddisfare ciò che il nostro pubblico vuole. È doloroso, ma è così che funziona questo lavoro”.

A quel punto ha preso parola V, che ha detto:

“Potremmo concentrarci sui nostri progetti solisti stavolta e più avanti, quando ci troveremo di nuovo assieme, la nostra sinergia sarà come non mai”.

Infine è toccato a Jungkook:

“Prenderemo del tempo per divertirci e provare cose nuove. Ma promettiamo che ritorneremo più maturi di adesso”.

I chiarimenti di un portavoce

Nonostante le dichiarazioni – specialmente – di V e Jungkook, i fan si sono dimostrati preoccupati e perplessi per ciò che stava succedendo all’evento Festa. Per questo la redazione dell’edizione statunitense di Rolling Stone si è messa in contatto con un portavoce dei BTS, che ha rivelato:

“Per essere chiari non sono in pausa, ma ci vorrà del tempo per esplorare alcuni progetti solisti in questo momento e rimanere attivi in ​​vari formati diversi”.

Un sospiro di sollievo, per la ARMY, è d’obbligo. Nessuno scioglimento, quindi, solamente più spazio dedicato ai progetti solisti dei singoli componenti. In testa alla carriera individuale del settetto c’è J-Hope che a luglio rilascerà il suo primo album solista e parteciperà al Lollapalooza diventando il primo artista coreano headliner di un evento statunitense.

Recentemente i BTS hanno pubblicato la raccolta antologica Proof anticipata dal singolo Yet To Come e hanno presenziato alla Casa Bianca per sensibilizzare contro il razzismo nei confronti delle popolazioni orientali.

