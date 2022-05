Arriva Proof dei BTS, la nuova raccolta che i Bangtan Boys pubblicano per celebrare i loro successi e ringraziare i fan per l’affetto e il supporto. Il settetto di Seul aveva già creato hype durane la residency a Las Vegas, quando sullo schermo alle loro spalle era spuntata la data di pubblicazione del triplo volume e lo slogan: “We are bulletproof”, letteralmente: “Siamo antiproiettili”.

Proof dei BTS

Oggi la raccolta ha un nome e una data definitiva: Proof dei BTS uscirà il 10 giugno 2022. La band di Seul ha anche rilasciato indizi sulla tracklist attraverso un video criptico pubblicato sui social. I Bangtan Boys hanno scelto il mese di giugno è il mese in cui ricorre il nono anniversario della band. In questa raccolta di 3 CD troveremo un excursus della storia dei BTS attraverso i loro più grandi successi.

Proof dei BTS è già disponibile in pre-order. L’ultimo album in studio dei BTS è Be (2020), che include il successo Dynamite. Nel corso degli ultimi 2 anni gli idoli del k-pop hanno pubblicato nuovi singoli riuscendo sempre a scalare le classifiche: Butter, Permission To Dance e My Universe in duetto con i Coldplay.

Il duetto tra Suga e PSY

Recentemente Suga, rapper dei BTS, ha sorpreso tutta la Army – la gargantuesca fanbase del settetto di Seul – duettando con un colosso del k-pop: l’artista ha infatti prestato la voce e le sue doti da produttore a PSY– lo stesso di Gangnam Style – nel singolo That That.

Con questo featuring abbiamo vissuto l’incontro tra il vecchio e il nuovo k-pop e gli stessi protagonisti si sono sorpresi del risultato, superate le iniziali resistenze per via degli stili completamente opposti.

Per il momento non è dato conoscere i titoli degli inediti che saranno presenti in Proof dei BTS, ma la band potrebbe svelare ulteriori dettagli nelle prossime settimane.