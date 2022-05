Il nuovo singolo dei BTS è Yet To Come (The Most Beautiful Moment). I Bangtan Boys annunciano così il primo dei 3 inediti che saranno presenti nella raccolta Proof in prossima uscita. Il settetto di Seul ha anche annunciato che il brano sarà accompagnato da un video ufficiale.

Il nuovo singolo dei BTS è Yet To Come (The Most Beautiful Moment) e sarà fuori il 10 giugno, data in cui uscirà la raccolta Proof insieme al video ufficiale del brano. Quest’anno i BTS, dopo aver affrontato una serie di problemi e rallentamenti a causa del virus SARS-CoV-2 che ha colpito tutti i componenti della band, è ritornata alla ribalta a seguito della residency a Las Vegas e la partecipazione ai Grammy Awards.

Nell’ultimo anno i Bangtan Boys hanno duettato con i Coldplay nel brano My Universe e hanno confermato il loro primato di portavoce ufficiali del k-pop a livello globale. Il titolo del nuovo singolo dei BTS rimanda alla serie The Most Beautiful Moment In Life firmata dallo stesso settetto di Seul uscita tra il 2015 e il 2016.

La nuova raccolta Proof

Proof sarà una raccolta divisa in 3 volumi nella quale troveremo 3 inediti, tra cui Yet To Come (The Most Beautiful Moment). La band ha anche programmato una serie di eventi che, fino alla data di uscita dell’album, svelerà alcuni dettagli. Ad esempio, l’8 e il 9 giugno usciranno due teaser del video ufficiale di Yet To Come.

La prossima settimana, tra il 9 e l’11 maggio, i BTS pubblicheranno la tracklist di Proof. La raccolta sarà un viaggio tra passato, presente e futuro della band dopo tanti anni di successi internazionali e virate di stile grazie a collaborazioni eccellenti che hanno arricchito ancora di più il rapporto tra i BTS e la Army, la gigantesca fanbase.

