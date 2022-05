Il finale di This is Us è andato in scena qualche ora fa negli Usa non senza lasciarsi dietro un piccolo strascico di polemiche. In molti avrebbero preferito vedere altro, come spesso accade in un finale di serie, ma quello che è andato in scena è stato perfetto per uno show che ha cambiato il mondo della serialità. This is Us verrà ricordata per la sua narrazione, per l’intensità delle storie raccontate e per l’ottimo cast messo insieme ed è proprio questo quello che è venuto alla luce nell’ultimo episodio della stagione e della serie.

Messa da parte la morte di Rebecca, i Big Three si sono ritrovati per affrontare il funerale e riprendere in mano la proprio vita. La madre è morta, il padre non c’era già più da tempo ma This Is Us ci racconta bene come, nonostante tutto quello che è successo in questi anni, i tre fratelli potranno contare sempre l’uno sull’altro.

Il finale di serie ci riporta indietro ad un tranquillo fine settimana per Rebecca, Jack e i loro figli passato tra giochi e rivelazioni su quello che è successo ai ragazzi a scuola e poi ci porta al momento post funerale. Kate dice che continueranno e vivere una vita grande e piena di scopo come avrebbe voluto la loro madre e mentre lei aprirà molte scuole di musica per bambini ipovedenti, Kev si concentrerà sulla sua organizzazione no-profit e cercherà di godersi al massimo la sua famiglia e la sua casa.

E Randall? Il Comitato Nazionale Democratico vuole che faccia un’apparizione alla Iowa State Fair per quella che sembra formalmente annunciata per la presidenza degli Stati Uniti. Un grande futuro aspetta i Big Three con la certezza che Rebecca e Jack saranno ancora con loro come svelano i due protagonisti mentre continuano insieme il loro viaggio insieme, mano nella mano.

Niente lacrime quindi, almeno in parte, e grande speranza per il futuro ma non tutti hanno gradito il ‘messaggio positivo’ e di famiglia andato in scena nel finale di This is Us e per molti la serie si è conclusa con la morte di Rebecca, la settimana scorsa.