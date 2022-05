Nei giorni scorsi l’ultima stagione ha preso il via su Sky ma, intanto, negli Usa, il finale di This is Us 6 si avvicina a grandi passi e proprio in queste ore i fan hanno dovuto fare i conti con una morte che ha sconvolto tutti. Nell’episodio dal titolo Miguel abbiamo ripercorso la storia del giovane partito da Porto Rico insieme alla sua famiglia alla ricerca di fortuna fino a quando non l’ha trovata ma solo cambiando cognome e ripudiando così le sue origini.

Mai dolore fu più grande per il padre che non ha mai detto bravo a suo figlio per quello che è riuscito a costruire nella sua vita almeno fino a che il telefono non squilla e la madre gli annuncia la sua morte ricordandogli che suo padre era ugualmente orgoglioso di lui.

ATTENZIONE SPOILER!

Lo stesso episodio di This is Us 6 racconta anche la sua vita al fianco di Rebecca specie adesso che la malattia incombe e lui decide di prendersi cura di lei sopra ogni cosa. Nella sua vita ha abbandonato molte persone ma questa volta non vuole fare lo stesso e così continua ad occuparsi di Rebecca anche dopo una rovinosa caduta di cui i Pearson si accorgono costringendolo così ad avere in casa qualcuno che si occupi di tutti e due.

Le cose non si mettono bene per Miguel e Kevin avvisa subito Andy pregandolo di non lasciare in sospeso le cose per poi soffrire di questo per sempre. Alla fine le famiglie si ricompongono al suo capezzale proprio mentre Miguel dice addio a Rebecca e i suoi. Subito dopo la reunion, This is Us mostra tutti vestiti di nero e Rebecca sulla sedia a rotelle senza il suo Miguel. Le sue ceneri sono sparse ai piedi di un melo davanti alla nuova casa e in un campo a Porto Rico in cui giocava a baseball da bambino. Per chi saranno le prossime lacrime?