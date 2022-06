Stanno venendo a galla nuovi problemi Alice Mail oggi 13 giugno, a conferma del fatto che stiamo vivendo un mese abbastanza complicato con questo servizio. Difficile dire se la questione dipenda dal tipo di connessione, visto che anche gli utenti non legati a TIM sono riusciti a portare a termine il login a fasi alterne nel corso delle ultime settimane. Rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi con un altro articolo sul nostro magazine, ci sono alcune cose da precisare che fanno la differenza, anche per comprendere la natura di un disservizio che continua a creare malumori tra gli utenti.

Stanno venendo a galla nuovi problemi Alice Mail: questa mattina non funziona il login alla posta elettronica

Come ho avuto modo di constatare in prima persona, i problemi Alice Mail di questa mattina si concretizzano al momento del login. O meglio, l’accesso sembra andare in porto, ma al momento del caricamento dei messaggi presenti nel proprio archivio di posta elettronica vengono alla luce anomalie che rendono impossibile l’utilizzo del servizio. Come si nota dall’immagine ad inizio articolo, infatti, non si possono consultare le vecchie email ed il medesimo messaggio di errore viene a galla nel momento in cui si prova ad inviare qualcosa.

Al momento, non si hanno indicazioni ufficiali sulla natura dei nuovi problemi Alice Mail. Dunque, non sappiamo quanto tempo sarà necessario attendere prima che il disservizio riscontrato oggi 13 giugno possa essere archiviato una volta per tutte. Non c’è nulla che possiate fare per risolvere la situazione, ragion per cui consiglio a tutti di armarsi di tanta pazienza.

A voi come vanno le cose questa mattina? Avete riscontrato anomalie e problemi Alice Mail? Fateci sapere, lasciando un commento articolo utile per inquadrare al meglio la situazione che si è venuta a creare da alcune ore.

