Ci sono alcune importanti precisazioni che dobbiamo prendere in esame questo sabato, per tutti coloro che si pongono domande su quando arriva la quattordicesima nel 2022. In particolare, rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi con un primo articolo a tema, credo sia importante concentrarsi anche sugli anziani. In questo frangente, infatti, ci sono alcune variabili che dobbiamo prendere in esame, legate soprattutto all’età delle persone. Vediamo come stanno le cose, dunque, grazie ad alcuni dettagli che ora dovrebbero risultare molto più chiari per tutti.

Tutto su quando arriva la quattordicesima nel 2022 agli anziani: le precisazioni del caso in Italia

Per farvela breve, quando arriva la quattordicesima nel 2022 agli anziani? In questo caso, il discorso per chi si appresta a compiere 64 anni potrebbe essere un pochino più articolato di quanto si pensi. Basti pensare al fatto che la quattordicesima viene erogata ogni anno insieme al cedolino di luglio, con un appuntamento che per forza di cose viene fissato sempre il primo giorno bancabile del mese. Per quanto concerne coloro che compiono 64 anni in una data successiva al 31 luglio, il discorso cambia. In questo caso, infatti, il pagamento è previsto nel mese di dicembre.

Se poi vi state chiedendo quando arriva la quattordicesima nel 2022 alle altre categorie di lavoratori, bisogna fare riferimento al contratto collettivo di riferimento. Con questo presupposto, ogni ragionamento diventa più flessibile, in quanto alcuni lavoratori potranno vedere accreditato l’extra entro il mese di giugno, mentre altri dovranno attendere per forza di cose luglio. Insomma, differenze non così rilevanti, che tuttavia bisogna considerare in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo.

Insomma, ora avete a disposizione qualche chiarimento in più su quando arriva la quattordicesima nel 2022 agli anziani, ma anche ad altre categorie di lavoratori che sono in attesa.