In tanti si chiedono quando arriva la quattordicesima del 2022, qui in Italia, ai lavoratori che ne hanno diritto. Un tema molto delicato, se pensiamo al fatto che dopo due anni di Covid questioni simili diventino particolarmente calde per tante famiglie. Dopo aver analizzato le novità previste a luglio in termini di bonus, come avrete notato con il nostro articolo di pochi giorni fa, occorre fare il punto della situazione anche su quest’altra tematica. Il tutto, partendo dal presupposto che non esista una data univoca per tutti, in quanto ci sono svariate regolamentazioni che dobbiamo esaminare.

Proviamo a capire quando arriva la quattordicesima del 2022 ai lavoratori che ne hanno diritto

Senza girarci troppo intorno, è importante provare a capire quando arriva la quattordicesima del 2022 per tutti coloro che negli anni hanno maturato questo diritto. Provando ad analizzare le singole date, viene fuori che i lavoratori appartenenti al CCNL Commercio, nella stessa misura di coloro che solo legati al settore Turismo, avranno modo di ricevere entro il 1 luglio. Allo stesso tempo, tutti coloro che fanno riferimento al CCNL del settore pulizie avranno modo di fare questo step entro il 15 luglio.

La terza categoria presa in esame dagli addetti ai lavori, poi, si concentra sui dipendenti degli studi professionali, visto che in questo caso la data entro la quale sarà possibile ricevere la quattordicesima è fissata al 30 giugno. Lo stesso dicasi per coloro sono impegnati nel settore logistico. Insomma, si tratta di un calendario assai variegato, anche se come avrete notato le date non sono così lontane a seconda del settore di riferimento, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina.

Una novità di recente ha coinvolto il settore alimentare, considerando il fatto che è stato stabilito che le aziende con più di 40 dipendenti saranno tenute pagare la quattordicesima entro il 31 luglio del 2022.