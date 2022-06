C’è una data di uscita per i Samsung Galaxy Z Fold 4 e per i Z Flip 4 ed è davvero prossima. Come ampiamente preventivabile, i dispositivi foldable del produttore saranno lanciati nel classico evento estivo Unpacked. In queste ore poi, da un informatore d’eccezione come Jon Prosser, è giunta la conferma giorno esatto della presentazione, nei primi giorno di agosto.

Siamo nell’ambito dell’ufficiosità ma sembrerebbe proprio che i due pieghevoli saranno presentati il prossimo 10 agosto. In particolar modo, il foldable top di gamma Samsung Galaxy Fold 4 sarebbe stato concepito in 4 colorazioni, ossia la nera, la verde e la grigia. Contestualmente all’evento reveal per il dispositivo, partirebbero anche i preordini per lo specifico esemplare. Al contrario invece, le vendite effettive non si concretizzerebbero prima del 26 agosto.

Qualche informazione ghiotta e interessante pure sul Samsung Galaxy Z Flip 4 ce la fornisce sempre Jon Prosser. Il dispositivo foldable a conchiglia, più economico del fratello maggiore, sarebbe pronto ad essere lanciato sempre il giorno 10 agosto. L’esemplare arriverebbe sul mercato nelle colorazioni grigio grafite, viola, rosa oro e blu. Anche in questo secondo caso, i preordini partirebbero contestualmente al lancio del 10 agosto. Per le vendite vere e proprie bisognerà invece attendere il 26 agosto.

L’autorevolezza dell’informatore Jon Prosser ci fa ipotizzare di essere al cospetto di informazioni abbastanza certe, per quanto non ufficiali. D’altronde la finestra di lancio coincide esattamente con il rito consolidato di Samsung di lanciare un suo evento keynote nel corso del mese estivo. In passato questa era la finestra di lancio ideale della serie Note ma quest’ultima, essendo venuta a mancare per scelta strategica del produttore, ha lasciato il posto ai dispositivi pieghevoli. Nel corso del quasi certo lancio del prossimo 10 agosto dovrebbe trovare posto altro hardware, come ad esempio il Samsung Galaxy Watch 5.

