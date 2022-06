The Mandalorian 3 sarà una stagione migliore, più oscura e più densa delle precedenti, come anticipa il cast. Pedro Pascal torna ancora una volta nel ruolo di Din Djarin, che ritroverà il suo piccolo ma potente compagno di viaggio Grogu. I personaggi si sono RIUNITI alla fine di The Book of Boba Fett, dopo che il bambino ha scelto di tornare col suo “papà” piuttosto che diventare un Jedi sotto la tutela di Luke Skywalker.

The Book of Boba Fett è stata una sorta di serie di passaggio tra la seconda e la terza stagione di The Mandalorian, e ha seguito le vicende del cacciatore di taglie su Tatooine. Djarin deve capire qual è il suo posto all’interno della società dei mandaloriani, ora che ne è diventato il sovrano.

Ai microfoni di ET Online, Pascal ha affermato che The Mandalorian 3 “è persino migliore della precedente” e che “si può dire con certezza che la adorerete”. L’attore del cast Carl Weathers dirigerà anche gli episodi della nuova stagione, e ha notato come la storia sia molto più densa, e quanto ci sia da raccontare: “È così denso di così tanta azione ma anche di personaggi”.

Katee Sackhoff, che riprende il ruolo di Bo-Katan Kryze, ha confermato le parole dei suoi colleghi, definendo “l’atmosfera più oscura”. Giancarlo Esposito, che interpreta il cattivo Moff Gideaon, ha affermato che la nuova stagione sarà una sorta di espansione della precedente.

Lo sceneggiatore/produttore Jon Favreau sta attualmente scrivendo la quarta stagione di The Mandalorian, che secondo Esposito continua tutto ciò che vedremo nel terzo ciclo di episodi: “È una stagione che ha grandi idee, tante citazioni e ottimi consigli per il futuro”.

Nel corso della Star Wars Celebration sono stati presentati molti nuovi progetti futuri legati al franchise, e Favreau ha anche confermato il debutto di The Mandalorian 3 per il 2023. Lo showrunner ha affermato che la relazione tra Din Djarin e Bo-Katan sarà ulteriormente esplorata nella nuova stagione, poiché i loro viaggi si scontreranno sul pianeta natale mandaloriano.

