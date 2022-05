L’uscita di The Mandalorian 3 è fissata per il 2023. Durante l’evento Star Wars Celebration 2022, la Lucasfilm ha svelato importanti novità sulle serie tv legate al franchise.

A cominciare dalla data d’uscita di The Mandalorian 3. Mando e Grogu danno appuntamento ai fan il prossimo anno con la terza stagione. Ulteriori dettagli sulla trama non sono stati svelati, ma è logico che prima o poi “papà e figlio” dovranno ritrovarsi.

The Mandalorian 3 non è l’unica novità. Jude Law sarà il protagonista di una nuova serie tv dal titolo Star Wars: Skeleton Crew, curato dal regista Jon Watts di Spider-Man: No Way Home e dal suo sceneggiatore Chris Ford. La storia è ambientata dopo gli eventi del film Il ritorno dello Jedi con la scomparsa dell’Impero (come The Mandalorian e l’imminente serie live-action di Ahsoka, già annunciata in precedenza) ed è descritto coma “una versione galattica dei classici film d’avventura per adulti degli anni ’80”.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Infine, la serie tv Andor ha finalmente una data d’uscita e un teaser trailer. La storia, che si svolge prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, debutterà con i primi due episodi il 31 agosto in esclusiva su Disney+. Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.



Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Continua a leggere su optimagazine.com.