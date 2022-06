Ci sarà un concerto speciale di Arisa, al Padova Pride Village. La cantautrice si esibirà presso la Fiera di Padova in occasione del più grande festival LGBTQ+ italiano che accompagnerà l’estate della città veneta da venerdì 10 giugno a sabato 10 settembre.

Il concerto di Arisa al Padova Pride Village

Arisa sarà la guest star della serata di apertura del Padova Pride Village che si terrà venerdì 10 giugno 2022 presso la Fiera di Padova.

Gli eventi inizieranno alle 19:30 presso il Boulevard con l’evento drink+music di AperiRadio per poi lasciare spazio ad Adriana Lo Russo che taglierà il nastro per la cerimonia d’apertura. Subito dopo sul palco salirà Arisa che proporrà una carrellata di tutti i suoi successi, senza tralasciare il singolo Agua De Coco – terza traccia dell’ultimo album Ero Romantica (2021) – che è stato scelto come sigla ufficiale del Padova Pride Village.

I biglietti per il concerto di Arisa al Padova Pride Village sono disponibili in prevendita su Ticketmaster a 16 euro, ma è possibile acquistare il biglietto in loco a 15 euro.

Gli ospiti principali del Padova Pride Village

In 3 mesi di programmazione, sul palco del Padova Pride Village saliranno altri ospiti di grosso calibro. Il 15 giugno ci sarà Anna Mazzamauro con il suo show Com’è Umano Lei, Caro Fantozzi.

Il 22 giugno sarà la volta di Cristina D’Avena, mentre il 16 luglio Francesca Michielin presenterà il suo libro Il Cuore è Un Organo. Il 6 agosto ci sarà Veronica Pivetti con il suo libro Tequila Bang Bang, mentre il 22 agosto Romina Falconi salirà sul palco con il suo La Suora Live Tour che anticipa l’uscita del nuovo disco Rottincuore in arrivo nel 2023.

Con Arisa al Padova Pride Village si apre un’intensa estate con al centro un tema che – ancora, purtroppo – divide la politica: l’inclusività, l’uguaglianza e la parità dei diritti.

Continua a leggere su optimagazine.com