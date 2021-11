Il nuovo album di Arisa ha un nome e una data di uscita. Ero Romantica, questo il titolo, arriva dopo un anno di novità per la voce di Pignola. Rosalba Pippa ha costellato il 2021 di singoli e indiscrezioni. L’ultima anticipazione pubblicata è Altalene, seguito di Psyco. Nei mesi scorsi Arisa ha definito “possibile” un nuovo album, ma non esattamente in cantiere.

Il nuovo album di Arisa

Rosalba, più che altro, aveva parlato dell’intenzione di pubblicare una serie di singoli che “magari” un giorno avrebbero fatto parte di un album. Ero Romantica uscirà il 26 novembre 2021 ed è già disponibile in pre-order.

Non sono stati rivelati altri dettagli come la tracklist e la possibile presenza di duetti, ma nei prossimi giorni potremmo sapere di più. L’ultimo disco di Arisa è Una Nuova Rosalba In Città, uscito poco dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Mi Sento Bene. A proposito di Sanremo, inoltre, nel 2021 Rosalba ha partecipato alla gara con il brano Potevi Fare Di Più che di sicuro sarà incluso in Ero Romantica.

Come si evince dal titolo, il nuovo album di Arisa potrebbe raccontare una nuova consapevolezza di Rosalba, a giudicare dalla nota pubblicata insieme all’annuncio:

“È un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90.

Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione”.

Il 2021 di Arisa

Recentemente Arisa ha partecipato a Ballando Con Le Stelle dopo l’addio ad Amici, ed è tornata sul palco con l’Ortica Special Tour 2021. Tra il gossip per Andrea Di Carlo, le foto audaci sui social e i nuovi brani spesso usciti senza tanto preavviso, Arisa ha conquistato una fetta di pubblico sempre maggiore.

L’anno si chiude in bellezza, per lei, con Ero Romantica di cui la cantante ha già svelato la copertina sui social. Dal 2009 Rosalba Pippa si è rivelata una delle voci più importanti della scena italiana, imponendosi con uno stile che coniuga una certa passione per il vintage, le ballate struggenti e i ricorsi al pop contemporaneo.