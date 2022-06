La reunion di Benji e Fede potrebbe diventare realtà molto presto ma sicuramente non prima dell’estate. A ridosso della stagione estiva, Federico Rossi ha già anticipato di avere un singolo all’orizzonte, da solista, mentre Benji Mascolo ha ufficializzato la rottura del fidanzamento con Bella Thorne. I due si sarebbero dovuti sposare ma l’amore è finito.

Benji trascorreva diversi mesi l’anno in America per passare più tempo possibile al fianco della sua amata, nota ed apprezzata attrice d’Oltreoceano. Adesso che i due non sono più una coppia, e scongiurata l’ipotesi del matrimonio, Benji potrebbe tornare a trascorrere la sua vita in Italia. Ma è ancora tutto da vedere.

Un motivo in più potrebbe essere sicuramente il ritorno di fiamma con il suo ex compagno di duo, Federico Rossi. I due si sono separati una manciata di mesi fa, salutando i fan con un concerto d’addio all’Arena di Verona, e adesso potrebbero tornare a ricostituire quel duo che tanto piaceva ai fan. Lo anticipa il settimanale Chi, tra le Chicce di Gossip.

“La coppia d’oro formata da Benjamin Mascolo e Federico Rossi dopo essersi divisa per ‘motivi artistici’ potrebbe riunirsi”, si legge sulle pagine di Chi che ha sempre dimostrato, in passato, di essere piuttosto attendibile. Chiaramente la notizia non è da considerarsi ufficiale ma alla redazione di Chi è giunta voce di una possibile reunion di Benji e Fede.

Questa decisione, qualora fosse effettivamente stata presa, non stupirebbe poi così tanto per più di un motivo.



1. Innanzitutto, Benji e Fede hanno sempre dimostrato di saper funzionare insieme – e meno separatamente.

2. Hanno rilasciato tormentoni estivi in grado di resistere di anno in anno e hanno raggiunto location importanti con esibizioni live quando erano ancora in molti a vederli come una moda passeggera.

3. Complice l’assenza di Bella Thorne e la possibilità di un ritorno in Italia di Benji, non ci sarebbero ostacoli in termini di distanza.

4. Vista la mancata partecipazione di Fede Rossi al Festival di Sanremo (più volte vociferata e mai verificatasi), la reunion di Benji e Fede potrebbe portare il duo su quel palco calcato solo in duetto con Alessio Bernabei.