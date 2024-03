C’è davvero una reunion in vista per Benji e Fede? Cosa sappiamo alla data odierna e perché se ne parla così tanto? Sui social tutto è partito dalla toccante lettera di Benjamin Mascolo condivisa via Instagram Stories. Era destinata al compagno di avventure musicali, Fede, il quale però non ha ancora risposto.

Benjamin Mascolo ha scritto bellissime parole per Federico Rossi e ha lasciato intendere di voler tornare ad essere un duo musicale con lui. Gli parla don il cuore in mano e gli chiede di considerare la possibilità di tornare a fare musica insieme.

La pagina Instagram del duo è ferma con un sentito GRAZIE scritto per i fan nel momento dello scioglimento del gruppo. Da quel momento, sia Benji che Fede hanno tentato le carriere soliste. Adesso, il futuro potrebbe portare con sé una reunion di Benji e Fede ma si attendono risposte da parte di Federico Rossi.

“Caro Federico Rossi, ti scrivo una lettera perché penso che questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano. Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? … Ci perdiamo costantemente, e anche se odio sentirmi “perso” preferisco questa insicurezza che il falso senso di sicurezza di una vita con il freno a mano tirato. lo qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo…”, scrive Benji a Fede. L’invito è quello a riprovarci. Come anni fa sono riusciti a trovarsi, potrebbero farlo di nuovo.

“Ora invece voglio parlarti in maniera più esplicita e sincera possibile, senza filtri e mezzi termini: sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura, e te lo dico questo non per cercare di sminuirci individualmente, ma al contrario spronarci a stringere la mano una volta ancora e ricordarci che insieme nulla è impossibile… Forse Benji & Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il giorno per dimostrarlo. Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio. Qualsiasi sia la tua risposta sappi che ti voglio bene e sono dalla tua parte sempre, che sia insieme o da soli, sono tuo fratello. Prenditi il tempo che ti serve per rifletterci, voglio solo il meglio per te e per noi, qualsiasi cosa significhi. A volte bisogna scappare da se stessi per ritrovarsi. A volte bisogna distruggere se stessi per ricostruirsi. Più di prima. Meglio di prima”, conclude Benji.

Cosa risponderà Fede?