Benji E Fede all’Arena di Verona in diretta stasera su LiveNow dalle ore 21.00. Il duo modenese terrà l’ultimo concerto della sua carriera nell’anfiteatro scaligero e per l’occasione lo spettacolo sarà trasmesso integralmente anche in diretta streaming sul portale Live Now.

Questo concerto sarà l’ultima volta in cui Benji & Fede si esibiranno insieme. I due cantanti hanno già avviato le rispettive carriere soliste e il periodo di pausa del duo che hanno composto in modo spontaneo a partire da un messaggio sui social.

Sarà un concerto-evento che ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino all’ultimo album Good Vibes (il loro quinto numero uno in classifica) e che sarà anche l’occasione per festeggiare la loro storia, tra musica e amicizia.

In scaletta le canzoni che ci hanno fatto ballare e commuovere nel corso degli ultimi anni, contenute in 5 album, 5 numeri 1 per il duo più popolare d’Italia con all’attivo 17 dischi di Platino e 9 Oro.

Dalla hit Dove e Quando, che ha conquistato la vetta di tutte le classifiche italiane, ottenendo la quintupla certificazione platino, ai brani del passato Moscow Mule, Tutto Per Una Ragione e Buona Fortuna, Benji & Fede canteranno insieme ai fan i loro più grandi successi e celebreranno la loro musica e i momenti più belli.

Su LIVENow, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming in modo da permettere anche ai fan che non saranno all’Arena di Verona di assistere al concerto ovunque si trovino e comodamente da casa propria.

I biglietti sono disponibili sul sito di LIVENow al costo di €15.00 per il biglietto standard e €25.00 per il ticket premium con meet&greet. L’incontro virtuale con Benji E Fede si terrà alle ore 19.30: i possessori dei ticket avranno la possibilità di interagire via chat con gli artisti che risponderanno alle loro domande direttamente dal backstage del loro ultimo concerto, il gran finale all’Arena di Verona.