Up In Flames di Benji e Bella Thorne esce venerdì 24 settembre. Per la coppia è il primo duetto musicale ma non è la prima volta che Bella Thorne viene coinvolta in un brano di Benji Mascolo da solista, dopo il suo percorso nel duo Benji e Fede.

Bella Thorne compare infatti nel video ufficiale del primo singolo di Benji da solista, Finché Le stelle Non Brillano, realizzato tra le strade deserte di Milano. Bella era al fianco del suo Ben nella clip e insieme erano a bordo nel viaggio compiuto nella clip. All’epoca dei fatti, però, l’attrice era nella sua parte recitativa e non cantava.

Stavolta invece Bella Thorne canterà. Arriverà tra pochi giorni Up In Flames di Benji e Bella Thorne, primo singolo dei due in duetto. Uniti nella vita, adesso Ben e Bella si uniscono anche professionalmente. Un In Flame è tratto dal film che racconta il loro amore, Time Is Up, e ne è la colonna sonora. Il brano è prodotto da Noah Conrad (producer per BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish) che sarà la colonna sonora del film che li vede protagonisti, diretto da Elisa Amoruso.

Sarà nelle sale per tre giorni a fine ottobre. L’appuntamento è per il 25, 26, 27 ottobre distribuito da 01 Distribution nelle sale cinematografiche aderenti. Per Benji Mascolo sarà la prima prova da attore, per un film per il cinema; per Bella Thorne – attrice già apprezzata in tutto il mondo – la prima prova sarà quella alle prese con il canto. Il film, prodotto da Marco Belardi, è una produzione Lotus Production una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment e Voltage Pictures. Scritto da Elisa Amoruso, Patrizia Fiorellini e Lorenzo Ura.

Bella e Benjamin sono i protagonisti della storia d’amore tra Vivien e Roy, due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte.