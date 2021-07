Benji e Fede all’Arena di Verona per due concerti-evento finali. Il percorso del duo si ferma qui, dopo due spettacoli eccezionali, rimandati a causa del covid, che si sono tenuti lunedì e martedì.

La prima sera di Benji e Fede all’Arena di Verona coincide con una notte magica per l’Italia: gli Azzurri hanno vinto Euro2020 mentre Benji e Fede erano sul palco, per loro un doppio motivo per festeggiare. E proprio all’indomani della prima data, tra la prima e la seconda serata in Arena, Benji e Fede lasciano sui social i loro pensieri, ancora emozionati per il sold out nel tempio della musica.

“Ogni favola ha il suo lieto fine. Noi abbiamo scelto di scrivere il nostro così: con due mega concerti all’Arena di Verona, circondati dal vostro amore. Un sogno che si avvera in una notte magica per tutta l’Italia”, rive Benjamin che sul palco ha portato anche la sua futura moglie, Bella Thorne.

Federico Rossi ha ricordato il padre Mirko, scomparso nel 2017: “Grazie papà per avermi dato la forza di iniziare a esprimermi con la musica quando avevo 13 anni”.

Dopo la seconda data, invece, i ringraziamenti. Benji ha ringraziato tutti i fan he hanno preso parte a questo viaggio bellissimo in musica fatto di tormentoni estivi ed emozioni. Ha ricordato gli esordi del duo, dalla camerata con una webcam… fino all’Arena di Verona.

Il messaggio:

“GRAZIE.

A chi c’è sempre stato.

A chi ha fatto ore infinite di fila sotto il sole e la pioggia solo per vederci.

A chi ha spiegato cento volte a mamma e papà chi era Benji e chi era Fede.

A chi ha cantato Dove e Quando a squarciagola una sera d’estate.

A chi ha dedicato una nostra canzone a una persona importante.

A chi era al nostro fianco anche nei momenti più bui.

A chi ha reso possibile che due ragazzi partiti dalla loro cameretta con una webcam e una chitarra realizzassero un SOGNO”