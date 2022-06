Benji e Bella Thorne si sono lasciati, l’annuncio sui social di Benji Mascolo nelle scorse ore. Sulle pagine di People si legge che alla base della motivazione che ha portato al coppia a questa decisione sofferta ci sono impegni diversi e diverse esigenze. Benji e Bella hanno trascorso molto tempo distanti, separati. La lontanava li ha portati alla rottura.

“Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono separati, annullando il loro fidanzamento di oltre un anno. I loro programmi contrastanti li hanno portati a passare un sacco di tempo separati, cosa che alla fine ha provocato la loro rottura ma i due si sono separati amichevolmente”, si legge sulle pagine del giornale.

Benji, poi, nella notte ha comunicato la loro rottura con un lungo messaggio su Instagram, ripensando agli ultimi tre anni trascorsi insieme.

“Poco più di tre anni fa ho incontrato sulla mia strada una persona straordinaria. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e le sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo trascorso insieme”, le parole di Ben che riconosce di essere cresciuto molto con Bella sia umanamente che artisticamente. I due infatti hanno realizzato insieme anche un film, ma, cosa ancor più importante, Bella gli ha insegnato cosa fosse l’amore.

“Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato, accettando me stesso con i miei difetti e con le mie imperfezioni. Non sarò mai in grado di esprimere pienamente con le parole ciò che significa per me essere stato salvato da qualcuno“, racconta Benji confermando la separazione dalla donna che avrebbe dovuto sposare.

I due si sono lasciati ma sono rimasti in buoni rapporti. Le augura tutto il meglio e si dice pronto ad essere presente per qualsiasi esigenza futura di Bella.

“Ci sarò sempre per lei“, conclude il cantante. Da parte di Bella Thorne, una storia in cui scrive di essersi svegliata da sola questa mattina.