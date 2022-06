Law & Order 22 perderà Anthony Anderson ma potrà ancora contare sul suo storico protagonista Sam Waterston, un pilastro del format: l’attore tornerà ad interpretare l’iconico ruolo del procuratore distrettuale Jack McCoy nella prossima stagione del procedurale di NBC, tornato in onda dopo quasi dieci anni dall’ultima stagione quest’anno, con un progetto di revival.

Il cast di Law & Order 22 potrà dunque fare ancora perno sullo storico personaggio che ad oggi rappresenta l’unico della serie originale ancora presente in scena. Waterson è apparso per la prima volta nella première della quinta stagione della serie legal/crime nel 1994 e la sua presenza nella stagione 21, che ha debuttato negli scorsi mesi su NBC, è stata motivo di enorme gioia per il produttore storico della serie, Dick Wolf: “Pochissimi annunci di casting mi hanno mai dato così tanto piacere (…) È la coscienza ultima dello spettacolo” aveva commentato l’ideatore del forma annunciando il suo ritorno come McCoy nel revival.

Ora il suo peso specifico potrà fare da garanzia anche per Law & Order 22 , che contemporaneamente perde un altro volto della serie originale. Di recente, in merito al cast di Law & Order 22, è stata confermata la defezione di Anthony Anderson, che ha interpretato il detective Kevin Bernard, che non tornerà nella prossima stagione. Sia Anderson che Waterston hanno firmato inizialmente per una sola stagione del revival, la ventunesima. Al momento del rinnovo, però, solo Waterson ha deciso di restare per almeno un’altra stagione, come fa sapere Deadline.

Law & Order 22 è attesa nell’autunno 2022 negli Stati Uniti. In Italia la ventunesima stagione è ancora inedita, ma dovrebbe arrivare prossimamente nel palinsesto di Sky Investigation.

