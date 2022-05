Law & Order 22 ci sarà: vista la buona accoglienza ottenuta oltreoceano, NBC continuerà nell’operazione revival che ha riportato in tv la storica serie originale, da cui sono stati tratti negli anni diversi spin-off. Ma nella sua prossima stagione il revival perderà uno dei suoi volti.

Law & Order 22 non vedrà la partecipazione al cast di Anthony Anderson, che non tornerà in scena: come annunciano Deadline e Variety, l’attore ha firmato un contratto di un anno con la NBC per il rilancio della serie con la sua ventunesima stagione, ma ha deciso di non continuare ad interpretare il detective Kevin Bernard nel prossimo capitolo del dramma procedurale.

Su Law & Order 22 c’è un altro dubbio: anche il volto storico della serie originale Sam Waterston, che interpreta Jack McCoy, ha firmato un contratto della durata di un solo anno, ma non è ancora chiaro se abbia deciso di proseguire o di lasciare il famoso franchise.

Law & Order 22 e lo spin-off Law & Order: Organized Crime sono state entrambe rinnovate di recente da NBC. Lo spettacolo di Dick Wolf, che ha debuttato nel lontano 1990, è andato in onda per 20 stagioni fino alla sua cancellazione decisa nel 2010. Dopo oltre un decennio dall’ultima stagione, NBC ha annunciato il revival della serie a settembre 2021: la premiere della stagione 21 a febbraio ha riportato in tv lo storico format dalla trama bifasica, in cui ogni episodio racconta le indagini della polizia e l’incriminazione dei presunti colpevoli da parte dei procuratori distrettuali.

Law & Order 22 perderà dunque Anderson, ma dovrebbe poter contare ancora su Jeffrey Donovan, Camryn Manheim, Hugh Dancy e Odelya Halevi, mentre resta da capire il futuro di Waterson nella serie.

