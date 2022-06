Departure debutta su Rai4, in prima tv assoluta in Italia, mercoledì 8 giugno, coi primi due episodi trasmessi in prima serata. La serie di produzione canadese è ambientata tra New York e il Regno Unito e racconta il mistero della della scomparsa di un volo, sparito nel nulla mentre sorvolava l’Oceano Atlantico. Protagonista è l’agente Kendra Malley, chiamata ad indagare sul caso e a capire cosa sia successo: l’improvvisa comparsa dell’unica passeggera sopravvissuta, inoltre, getta un’ombra inquietante sull’accaduto.

Il primo episodio di Departure parte da un imprevisto apparentemente banale: all’aeroporto Kennedy di New York City, Madelyn Strong (interpretata da Rebecca Liddiard), intenta a tornare dal suo fidanzato Ali (Shazad Latif) che si trova a Londra, perde il suo volo di linea e si imbarca invece sul British Global Air 716. Al comando dell’aereo c’è il capitano Donovan (Allan Hawco), che chiude a chiave il Primo Ufficiale fuori dalla cabina di pilotaggio e sembra prendere il controllo dell’aereo con l’intenzione di portarlo a schiantarsi. Con il Primo Ufficiale, l’assistente di volo e Madelyn apparentemente espulsi in volo dopo una decompressione esplosiva, l’aereo scompare nell’Oceano Atlantico.

Protagonista di Departure è Kendra Malley (Archie Panjabi), agente in congedo dal TSIB dopo un incidente in cui ha perso suo marito: è lei ad essere chiamata a condurre le indagini per trovare l’aereo nella speranza che ci siano dei sopravvissuti.

Nel secondo episodio di Departure, in onda l’8 giugno dalle 22:10 su Rai4, Madelyn viene recuperata dal luogo dell’incidente e portata in sala operatoria, con una possibile commozione cerebrale, mentre il marito di Donovan viene interrogato e spiega di sapere della sua doppia vita. Intanto Dominic (Kris Holden-Ried), investigatore del TSIB e partner di Kendra, interroga Ali sul suo precedente arresto durante una protesta all’ambasciata siriana. Inoltre, gli chiede di un pacco, a lui destinato, ricevuto da Madelyn all’aeroporto prima della partenza, che si rivelerà essere un regalo lasciato dalla ragazza nel suo bagaglio.

Alle 21.20 la 1^ stagione in 1^ visione assoluta della serie mistery/thriller #Departure.

Ecco il trailer di Departure, che nel 2021 è stata rinnovata per una terza stagione e ha visto Eric McCormack (il Will Truman di Will & Grace) unirsi al cast.

