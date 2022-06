C’è singolo dell’estate e singolo dell’estate, e lo impariamo dalla collaborazione tra Loredana Bertè e Franco126. In una stagione in cui ogni artista gioca la carta del tormentone, con canzoni disimpegnate che puntano tutto sul ritmo e il sound che strizza l’occhiolino alla world music e al reggaeton, i due artisti propongono una storia tutta particolare.

Mare Malinconia di Loredana Bertè e Franco126

Mare Malinconia, questo il titolo del featuring tra Loredana Bertè e Franco126, è un brano scritto dallo stesso Franco126 insieme a Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria De Cataldo. Il singolo è stato prodotto da Giorgio Poi.

La canzone sarà fuori venerdì 10 giugno. Mare Malinconia ha un taglio narrativo che sa di racconto popolare. Il testo, infatti, racconta la storia di una donna coraggiosa e fragile allo stesso tempo. La protagonista sceglie di buttarsi nel mare noncurante dei suoi effetti, perché è forte della consapevolezza di poter risorgere dalle sue stesse ceneri come una fenice.

Franco126 sceglie un registro linguistico comune, senza parole né frasi complesse, e racconta di come la donna diventa vento e non torna più, ma potrebbe ritornare da quelle stesse acque più forte e bella che mai. Come finirà? L’autore sceglie il finale aperto e affida a chi ascolta la libera interpretazione.

Il 2022 di Loredana Bertè e Franco126

L’ultimo disco di Loredana Bertè è Manifesto, con ospiti dal mondo del rap nella tracklist come Fedez, J-Ax e Nitro, trascinato dai singoli Bollywood e Figlia Di.

Quest’anno la Bertè ha partecipato al Festival di Sanremo durante la serata delle cover insieme ad Achille Lauro sulle note di Sei Bellissima.

L’ultimo album di Franco126 è Multisala (2021), seguito dall’EP Uscire di Scena (2022) composto da 4 tracce rimaste fuori dall’album.

Quest’estate, inoltre, Loredana Bertè e Franco126 abbracceranno il loro pubblico in tour.

