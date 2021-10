Nel nuovo album di Loredana Bertè ci saranno anche Nitro, Fedez e J-Ax. La cantante di Cosa Ti Aspetti Da Me lo ha annunciato nell’ultima ora, sorprendendo i fan con il titolo, la data, la tracklist e tutti i dettagli di Manifesto, nuova release dopo LiBertè (2018) con 10 tracce tutte nuove.

Il nuovo album di Loredana Bertè

Il nuovo album di Loredana Bertè, Manifesto, sarà fuori ovunque il 5 novembre e includerà anche la super hit Figlia Di… che ha anticipato il disco.

“Abbiamo fatto un album che è una bomba”, dichiara fiera Loredana per annunciare la sua 18esima esperienza in studio che chiuderà in bellezza questo 2021 pieno di novità musicali, nuove collaborazioni, nuovi dischi inediti e nuove riaperture. Da qualche anno Loredana Bertè è ritornata sulla cresta dell’onda grazie alle partecipazioni a Sanremo e ai talent show. Il suo mito è stato celebrato anche da Alba Parietti che nella prima puntata di Tale E Quale Show 2021 ha vestito i suoi panni per cantare Cosa Ti Aspetti Da Me.

Per il momento non è noto se il nuovo album di Loredana Bertè sarà anticipato da un nuovo singolo, ma in tempi di novità così fulminanti è bene non escludere nulla.

La tracklist e i duetti

Tre sono i duetti presenti nel nuovo album di Loredana Bertè. Ecco la tracklist ufficiale.

01 Bollywood

02 Lacrime In Limousine (feat Fedez)

03 Ho Smesso Di Tacere

04 Florida (feat Nitro)

05 Dark Lady

06 Figlia Di…

07 Chi Non Muore Si Rivede

08 Donne Di Ferro (feat J-Ax)

09 Quelle Come Me

10 Persa Nel Supermercato

Nella copertina di Manifesto vediamo la cantante ammiccare all’obiettivo e mostrare il dito medio, un concept dal quale traspare la natura agguerrita del disco e la ritrovata forza dell’artista. Come emerge dalla tracklist, c’è una consistente presenza della scena rap più classica italiana, e Loredana Bertè non si è mai tirata indietro dai duetti eccellenti.

Il nuovo album di Loredana Bertè uscirà quindi il 5 novembre, e mancano davvero poche settimane per poter ascoltare il materiale inedito di una delle voci rock più influenti della musica italiana.